Μακελειό στην Ουτρέχτη: Ο 37χρονος Τούρκος δράστης είχε συνεργούς;

Τρεις ημέρες μετά το μακελειό στη Νέα Ζηλανδία, αίμα αθώων και ανυποψίαστων πολιτών χύθηκε αυτή την φορά στην Ουτρέχτη, στην Ολλανδία. Όλα έγιναν το πρωί της Δευτέρας με τουλάχιστον έναν δράστη, τουρκικής καταγωγής, 37 ετών ο οποίος γάζωσε ανθρώπους σε τραμ της Ουτρέχτης. Κάποια ΜΜΕ στην Ολλανδία αρχίζουν να ψιθυρίζουν ότι το χέρι του μακελάρη μπορεί και να όπλισε με τον φανατισμό και την οργή που εξέφρασε μετά τη Νέα Ζηλανδία, ο Ταγίπ Ερντογάν. Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu από την άλλη μεταδίδει ότι ο δράστης είχε στόχο συγγενή του και ότι πυροβόλησε και εναντίον άσχετων με το περιστατικό γιατί προσπάθησαν να τον βοηθήσουν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο μένει να επιβεβαιωθεί.

Ο απολογισμός είναι τραγικός. Τουλάχιστον 3 νεκροί, και πέντε τραυματίες εκ των οποίων οι τρεις σε κρίσιμη κατάσταση. Το αιματηρό περιστατικό δεν θέλει πολύ ανάλυση για να θεωρηθεί τρομοκρατική ενέργεια και η ολλανδική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του 37χρονου Γκοκμέν Τανίς, (γεννήθηκε στην Τουρκία). Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να μην «τον πλησιάζουν». Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ», ωστόσο αυτό δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Update: Not 9 but 5 people were injured by the shooting at the #24oktoberplein in #Utrecht.

