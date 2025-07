Μακελειό στο Μανχάταν: Αποφασισμένος ο 27χρονος δράστης – Διέσχισε τις ΗΠΑ για να σκοτώσει στη Νέα Υόρκη, άγνωστα τα κίνητρα

Γεννημένος στη Χαβάη και κάτοικος Λας Βέγκας ήταν ο 27χρονος Shane Tamura που διέσχισε τις ΗΠΑ πριν εισβάλλει σε ουρανοξύστη που φιλοξενεί γραφεία μεγάλων εταιρειών στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και σκοτώσει τέσσερα άτομα προτού στρέψει το όπλο πάνω του και βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Ανάμεσα στα θύματα κι ένας αστυνομικος πατέρας δύο παιδιών και με την γυναίκα του να περιμένει το τρίτο τους παιδί, το οποίο ο 36χρονος δεν θα γνωρίσει ποτέ αφού έπεσε νεκρός στην ένοπλη επίθεση σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν.

Όπως αποκάλυψε η Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, ο Tamura ταξίδεψε οδικώς διασχίζοντας τις ΗΠΑ, περνώντας από Κολοράντο, Νεμπράσκα, Άιοβα και Νιου Τζέρσεϊ, πριν μπει στη Νέα Υόρκη λίγες ώρες πριν την επίθεση στο ουρανοξύστη του Μανχάταν.

Το όχημά του, ένα μαύρο BMW, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας να παρκάρει μπροστά στο εμπορικό κτήριο 345 Park Avenue, που στεγάζει μεταξύ άλλων τα γραφεία του NFL και της KPMG.

Φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας εμφανώς το M4, εισβάλλει στο λόμπι στις 6:28 μ.μ. και ανοίγει αμέσως πυρ. Πρώτος στόχος, ένας αστυνομικός του NYPD, ο Didarul Islam, που σκοτώνεται ακαριαία.

Ακολουθούν άλλοι πυροβολισμοί σε γυναίκα που έχει καλυφθεί πίσω από κολόνα, και σε άνδρα που δέχεται τα πυρά καθώς προσπαθεί να ξεφύγει.

Στη συνέχεια ο Tamura πυροβολεί έναν φρουρό ασφαλείας στους ανελκυστήρε, πριν μπει σε ασανσέρ.

Επιτρέπει σε μια γυναίκα να βγει χωρίς να την πειράξει.

Ανεβαίνει στον 33ο όροφο, όπου συνεχίζει να πυροβολεί αδιακρίτως, σκοτώνοντας μια ακόμη γυναίκα.

Εκεί, στο τέλος του διαδρόμου, στρέφει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονεί, βάζοντας τραγικό τέλος σε μια επίθεση διάρκειας λίγων λεπτών που άφησε πίσω της τέσσερις νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία.

