Μακελειό στο Μανχάταν: Ο δράστης είχε βάλει στο στόχαστρο την έδρα του NFL αλλά πήγε σε λάθος όροφο

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αιματηρή έφοδο που πραγματοποίησε χθες Δευτέρα (28.07.2025) ο 27χρονος Σέιν Ταμούρα σε ουρανοξύστη του Μανχάταν, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και ο ίδιος ο δράστης να αυτοκτονήσει.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς αποκάλυψε ότι στόχος του 27χρονου ενόπλου ήταν τα κεντρικά γραφεία του Αμερικανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (NFL), στο Μανχάταν, αφού ο ίδιος είχε ένα σημείωμα στο οποίο κατηγορεί την αθλητική ομοσπονδία για την τραυματική εγκεφαλοπάθεια (CTE) από την οποία νόμιζε ότι έπασχε.

«Πράγματι είχε ένα σημείωμα επάνω του. Στο σημείωμα ανέφερε ότι αισθανόταν πως είχε CTE, μια γνωστή πάθηση σε όσους συμμετέχουν σε αθλήματα επαφής. Φαίνεται ότι κατηγορούσε την NFL για τον τραυματισμό του», είπε ο Άνταμς μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή CBS Mornings.

New York City Mayor Eric Adams said investigators recovered a note in which the gunman behind a deadly shooting rampage inside an office building in Midtown Manhattan talked about CTE. He also said the shooter was a high school football player but never played in college or the… pic.twitter.com/CgveeKTuTa