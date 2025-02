Μακρόν: Αν κάποιος παίζει με τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο αυτός λέγεται Βλαντίμιρ Πούτιν

Στο πλευρό του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη δημόσια σύγκρουσή του με τον Αμερικανό ηγέτη, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (28.02.2025), τάχθηκε με δήλωσή του ο Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν από την Πορτογαλία, το βράδυ της Παρασκευής, «εάν κάποιος παίζει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτός είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και όχι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως τον κατηγόρησε ο Ντόναλντ Τραμπ».

Macron reacts to the dispute between Zelensky, Trump, and Vance at the White House.



"You must respect those who fight," Macron said, adding that it is crucial to remember that there is "an aggressor and a victim."