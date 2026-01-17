Μακρόν: Αν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή για δασμούς, η Ευρώπη θα απαντήσει συντονισμένα

Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς από τις ΗΠΑ σε 8 ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα της Γροιλανδίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλλε δασμούς 10% συν 15% σε 8 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν στείλει στρατό στη Γροιλανδία και ο Εμανουέλ Μακρόν δεν άφησε αναπάντητη αυτή την κίνηση του Αμερικανού προέδρου.

«Καμία εκφοβιστική πρακτική και καμία απειλή δεν θα μας επηρεάσει, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν στο X.

«Οι απειλές για δασμούς είναι απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν σε αυτές με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο, εφόσον υλοποιηθούν», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ο οποίος τόνισε πως «συντονίζει μια κοινή απάντηση» αναφορικά με την απειλή Τραμπ για δασμούς 10%+15% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αποστείλει στη Γροιλανδία στρατιωτικούς.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ και Mercosur ο Κόστα δήλωσε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα πολύ αποφασιστική στην υπεράσπιση σε κάθε τόπο του διεθνούς δικαίου, το οποίο φυσικά αρχίζει στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Προς το παρόν, συντονίζω μια κοινή απάντηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

«Σήμερα, αυτό που χρειάζεται δεν είναι σύγκρουση αλλά ειρήνη, δεν είναι σύγκρουση μεταξύ χωρών, αλλά συνεργασία. Αυτό που είναι θεμελιώδες είναι να υπερασπιζόμαστε πάντα το διεθνές δίκαιο», είπε ακόμη.