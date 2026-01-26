Μακρόν: Αυξάνονται τα επίπεδα δημοφιλίας του από την «κόντρα» με τον Ντόναλντ Τραμπ

Χαμηλό παραμένει το επίπεδο δημοτικότητας του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, ωστόσο λόγω της στάσης του στις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως λόγω της αντιπαράθεσής του με τον Ντόναλντ Τραμπ, το βλέπει ελαφρώς να αυξάνεται.

Η πολιτική κρίση του Δεκεμβρίου του 2025 έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να δεχθεί «πλήγμα» η δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν, όμως η στάση του απέναντι στις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία έχουν προκαλέσει τον εκνευρισμό του Αμερικανού προέδρου αλλά παράλληλα την ικανοποίηση της γαλλικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με το βαρόμετρο IFOP το οποίο εδώ και 65 έτη εκτιμά ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη δημοτικότητα των προέδρων και των πρωθυπουργών της χώρας, ο Μακρόν «υστερα από άνοδο δύο μονάδων τον Δεκέμβριο, κερδίζει ακόμη δύο μονάδες τον Ιανουάριο και βλέπει το ποσοστό συμπάθειας προς το πρόσωπό του να διαμορφώνεται στο 20%, σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών εντάσεων».

Όπως επισημαίνεται, παρότι το επίπεδο δημοτικότητας του προέδρου παραμένει χαμηλό, «η διεθνής συγκυρία φαίνεται να του προσφέρει μία πολιτική «ανάσα».

Ειδικότερα, ο Μακρόν εμφανίζεται αυτό τον μήνα σε καλύτερη θέση σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους.

Τότε, πλησίαζε το ιστορικό χαμηλό δημοτικότητας που είχε καταγράψει ο Φρανσουά Ολάντ το 2014, με μόλις 13% των Γάλλων να δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη δράση του. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2025, ο Μακρόν είχε υποχωρήσει στο 16%.

Έκτοτε, καταγράφει άνοδο, επωφελούμενος από τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις και, ακόμη περισσότερο, από την αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αντίθετα, ο τελευταίος πρωθυπουργός που επέλεξε ο Γάλλος πρόεδρος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, βλέπει τη δημοτικότητα του να χάνει δύο μονάδες τον Ιανουάριο του 2026, υποχωρώντας στο 33%.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται – από την εποχή του Μισέλ Ροκάρ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 – είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός δεν καταρρέει ύστερα από χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος που του δίνει τη δυνατότητα να νομοθετεί ερήμην της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, όπως έπραξε προ ημερών ο Λεκορνί για να «περάσει» τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026.