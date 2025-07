Μακρόν: Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ανοίξουν νέους δρόμους συνεργασίας απέναντι στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις

Μήνυμα ενότητας και συνεργασίας έστειλε σήμερα (08.07.2025) ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν κατά την άφιξή του στην Βρετανία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, τονίζοντας ότι «η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στρατηγικοί εταίροι, σύμμαχοι αλλά και φίλοι».

Ο Μακρόν πρόσθεσε επίσης ότι η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλουν «να ανοίξουν νέους δρόμους συνεργασίας» απέναντι στις παγκόσμιες «μεγάλες προκλήσεις».

«Είναι μία σημαντική στιγμή για τις χώρες μας, είναι επίσης μία σημαντική στιγμή για την Ευρώπη μας» είπε ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτηριστικά.

«Θα προσεγγίσουμε από κοινού τα μεγάλα προβλήματα: ασφάλεια, άμυνα, πυρηνική ενέργεια, διάστημα, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη, μετανάστευση, πολιτισμός. Πολλοί τομείς στους οποίους θέλουμε να αναλάβουμε κοινή δράση, να εμβαθύνουμε κατά χειροπιαστό, αποτελεσματικό και μόνιμο τρόπο την συνεργασία μας», ανέφερε σε ανάρτηση ο Μακρόν.

I am arriving in the United Kingdom for a State Visit, followed by a Franco-British summit.



An important moment for our two nations.



The United Kingdom is a strategic partner, an ally, a friend. Our bond is longstanding, forged by History and strengthened by trust.…