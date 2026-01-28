Μακρόν: Η Γαλλία είναι υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της Δανίας και της Γροιλανδίας

Με φόντο τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν την Γροιλανδία, που έχουν προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Βρυξελλών αλλά και εντός του NATO, ο Εμάνουελ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι η Γαλλία υποστηρίζει με σαφή τρόπο τη Δανία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε σήμερα (28.01.2026) στο Παρίσι την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και τον ηγέτη της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, στέλνοντας έτσι ένα πολιτικό μήνυμα ότι η Γαλλία είναι στο πλευρό των Ευρωπαίων συμμάχων της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γαλλία τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Δανίας και της Γροιλανδίας, σεβόμενη τις βασικές αρχές της χάρτας του ΟΗΕ, είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας με τους ηγέτες αυτούς, οι οποίοι πραγματοποιούν περιοδεία σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι όπως κατέστη σαφές την προηγούμενη εβδομάδα στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι ευρωπαϊκές χώρες ενώ τόνισε επίσης ότι απέναντι στις βλέψεις της Ρωσίας και της Κίνας θα πρέπει να αυξηθεί η στρατιωτική παρουσία της Ευρώπης στην Αρκτική, όπως και του ΝΑΤΟ που θα πρέπει, όπως είπε, να βρίσκεται σε ενισχυμένη επαγρύπνηση στην περιοχή.

Η στρατηγική σημασία της Αρκτικής

Ο Εμάνουελ Μακρόν είπε επίσης ότι τα τελευταία γεγονότα έδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική της για την Αρκτική αυτό τον χρόνο, ενώ έκανε λόγο και για στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης με αφορμή την Γροιλανδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μπρα-ντε-φερ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γροιλανδία «είναι ένα κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη τη Ευρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Αυτή η αφύπνιση πρέπει να αφορά «την επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής μας κυριαρχίας, την συμβολή μας στην ασφάλεια της Αρκτικής, τον αγώνα κατά της ξένης ανάμειξης και της παραπληροφόρησης, του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», είπε εκφράζοντας την υποστήριξή του προς «την ενισχυμένη δέσμευση του ΝΑΤΟ στην Αρκτική» την οποία το Παρίσι είναι έτοιμο να συμμερισθεί.

Η απάντηση της Δανίας και της Γροιλανδίας

«Σας ευχαριστούμε για την πολύ σθεναρή σας υποστήριξη», «σας ευχαριστούμε για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αξιών που μοιραζόμαστε και επί των οποίων δεν κάνουμε υποχωρήσεις», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν χαιρετίζοντας «την πολύ απτή συμβολή της Γαλλίας στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής».

«Το ΝΑΤΟ πρέπει να διαδραματίσει έναν πολύ πιο σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Αρκτικής και του Μεγάλου Βορρά, περιλαμβανομένης της Γροιλανδίας και της περιοχής περί την Γροιλανδία», είπε.

Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του ιδίου και του λαού της Γροιλανδίας προς την Γαλλία για την υποστήριξή της. «Βρεθήκατε στο πλευρό μας σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση (…) Στην Γροιλανδία δεν ξεχνάμε», είπε.

Για την πρωθυπουργό της Δανίας, το επεισόδιο που προκάλεσαν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι, αν η Ευρώπη είναι «ενωμένη», αν δεν υποχωρεί ως προς τις δημοκρατικές αξίες και αν επικοινωνούμε «με σαφή τρόπο σε περίπτωση εξωτερικής απειλής, θα αμυνθεί και θα απαντήσει. Αρα μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί».