Μακρόν: Η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία ΕΕ και Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα – «Είναι άλλης εποχής»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκανε γνωστό την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου πως η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου για τα αγροτικά προϊόντα με το μπλοκ Mercosur, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Όπως τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν η απόφαση αποτελεί «ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας» από το γαλλικό κοινοβούλιο, μιας συμφωνίας για τα αγροτικά προϊόντα, που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε πως παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο που έχει επιτευχθεί και για την οποία, «πρέπει να αναγνωριστεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. πρέπει να καταγραφεί η ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας», όπως κατέδειξαν ξεκάθαρα οι πρόσφατες συζητήσεις στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία.

«Το στάδιο της υπογραφής της συμφωνίας δεν αποτελεί το τέλος της υπόθεσης. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για την προστασία των αγροτών μας», ξεκαθάρισε.

Η απόφαση αυτή προστίθεται στην αντίθεση της Ιρλανδίας, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, αλλά δεν αναμένεται ωστόσο να εμποδίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το πράσινο φως από μια πλειοψηφία κρατών μελών κατά τη διάρκεια αυτής της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πίεση των αγροτών που διαδηλώνουν σήμερα στο Παρίσι, «η Γαλλία είναι υπέρ του διεθνούς εμπορίου αλλά η συμφωνία ΕΕ-Mercosur είναι συμφωνία μιας άλλης εποχής, οι διαπραγματεύσεις της οποίας διήρκησαν πολύ καιρό σε πολύ παλιές βάσεις».