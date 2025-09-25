Κόσμος

Μακρόν: Ο Τραμπ είναι «πιο κοντά» από ποτέ στην Ουκρανία

«Αυτό θα αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και θα την ενθαρρύνει να σταματήσει τις μάχες», ειπε ο γάλλος πρόεδρος
Ο Εμανουέλ Μακρόν, σχολίασε σε δηλώσεις του την αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή αυτή θα ωθήσει τη Μόσχα να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την Πέμπτη 25.09.2025, την εκτίμηση πως ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον «πιο κοντά από ποτέ» στην Ουκρανία και ελπίζει πως αυτό θα βοηθήσει στο να «αυξηθεί η πίεση» στη Ρωσία.

«Είδε το πνεύμα σοβαρότητας των Ευρωπαίων και τη δέσμευσή τους (…). Είδε επίσης τον ηρωισμό των Ουκρανών, του στρατού τους και την ικανότητά τους να αντισταθούν», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Arabiya.

Και «σε αυτό το πλαίσιο», είναι «πιστεύω, πιο κοντά στην Ουκρανία, στους Ευρωπαίους, όσο δεν ήταν ποτέ», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Και πιστεύω πως αυτό θα αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και θα την ενθαρρύνει να σταματήσει τις μάχες, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και να οικοδομήσει ένα δυνατό μέλλον για εκείνους και όλους εμάς», υπογράμμισε επίσης.

Ο αμερικανός πρόεδρος, τις τελευταίες εβδομάδες δηλώνει συνεχώς το πόσο απογοητευμενος είναι από τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και το ότι η Ρωσία βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση λόγω του πολέμου, που όλοι θεωρούσαν ότι θα είχε τελειώσει πολύ πιο σύντομα και είναι πολύ επιβαρυντικός ιδιαίτερα για τη Ρωσία.

