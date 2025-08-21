Συμβαίνει τώρα:
Μακρόν σε Ερντογάν: Η Γαλλία είναι έτοιμη να εργαστεί πάνω σε μία φιλόδοξη διμερή ατζέντα με την Τουρκία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η τηλεφωνική συνομιλία έγινε «κατόπιν αιτήματος της γαλλικής πλευράς»
O Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν
O Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν / AP / Φωτογραφία Bertrand Guay

Σε μία κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή διπλωματία, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη (21.08.2025). Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, τις πρωτοβουλίες ειρήνης που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τη διμερή συνεργασία Γαλλίας και Τουρκίας.

Όπως αναφέρει ο Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), «με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουμε τον ίδιο στόχο για τον τερματισμό του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει την παύση των εχθροπραξιών και τη δημιουργία ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Ευχαριστώ την Τουρκία για την εξαιρετική συνεργασία σε αυτό το θέμα, στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων».

Επίσης, όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα και το Ισραήλ, η Γαλλία συνεργάζεται στενά με τις τουρκικές αρχές για την προετοιμασία της Διάσκεψης για τη Λύση των Δύο Κρατών, στην οποία θα συμπροεδρεύσει η Γαλλία τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Μακρόν και Ερντογάν μίλησαν και για τις σχέσεις ανάμεσα σε Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία, μετά τη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών, στις 8 Αυγούστου υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η πρόοδος, επιτρέποντας το άνοιγμα όλων των συνόρων και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας».

«Τέλος, επανέλαβα στον Πρόεδρο Ερντογάν την ετοιμότητα της Γαλλίας να εργαστεί πάνω σε μια φιλόδοξη διμερή ατζέντα με την Τουρκία», κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η τηλεφωνική συνομιλία έγινε «κατόπιν αιτήματος της γαλλικής πλευράς». Από τη μεριά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα για την προώθηση των σχέσεων με τη Γαλλία σε πολλούς τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία».

