Μακρόν σε Τραμπ και Πεζεσκιάν: Το Ιράν να σταματήσει τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ

Με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον ομόλογό του του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν συνομίλησε τηλεφωνικά ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή (08.03.2026) για τις τελευταίες πολεμικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ως ο πρώτος δυτικός ηγέτης που συνομίλησε με τον Ιρανό Πρόεδρο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε μέσω του X (πρώην Twitter) ότι «υπογράμμισα την ανάγκη να σταματήσει το Ιράν αμέσως τα πλήγματά του εναντίον των χωρών της περιοχής».

«Το Ιράν οφείλει επίσης να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας βάζοντας τέλος στο εκ των πραγμάτων κλείσιμο των στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε τη θέση της Γαλλίας ότι μία διπλωματική λύση είναι απαραίτητη για να τερματισθεί η σύγκρουση.

Καμιά διευκρίνιση δεν έχει δοθεί, μέχρι στιγμής, σχετικά με τη συνομιλία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Ο Μακρόν συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν πριν μεταβεί τη Δευτέρα (09.03.2026) στην Κύπρο για «την ενίσχυση της ασφάλειας» γύρω από αυτή τη χώρα της ΕΕ και στην ανατολική Μεσόγειο.