Μάλτα: Θηριώδη κύματα παρέσυραν και έπνιξαν 13χρονη – Αγνάντευε τη θάλασσα με την οικογένειά της σε πεζόδρομο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα κοριτσάκι μόλις 13 ετών με καταγωγή από την Πολωνία, το οποίο βρισκόταν για διακοπές στη Μάλτα με την οικογένειά του, όταν μεγάλα κύματα την παρέσυραν στη θάλασσα με αποτέλεσμα το παιδί να πνιγεί.

Μια ομάδα δυτών ανέσυρε σήμερα (29.01.2026) τη σορό της 13χρονης Oliwia Wojnowska από την Πολωνία, η οποία παρασύρθηκε από μεγάλα κύματα στη θάλασσα το απόγευμα της Δευτέρας στον κόλπο Paradise, στο βόρειο τμήμα της Μάλτας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το κορίτσι αγνάντευε μαζί με την οικογένειά της τη φουρτουνιασμένη θάλασσα πίσω από κάγκελα σε πεζόδρομο όταν τους παρέσυραν τα κύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σώμα του κοριτσιού βρέθηκε παγιδευμένο σε βράχους στον πυθμένα της θάλασσας και ανασύρθηκε από τους δύτες, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της αργότερα.

Τόσο ο 49χρονος πατέρας της, όσο και ο 17χρονος αδελφός της, 17 ετών, παρασύρθηκαν επίσης από το πεζοδρόμιο, αλλά κατάφεραν να αναδυθούν και να κολυμπήσουν προς τα έξω, φτάνοντας σε ασφαλές μέρος.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μάλτας ανέφερε ότι στις 10:28 π.μ., δύο δύτες διάσωσης από τον Σταθμό 5 εντόπισαν ένα πτώμα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αστυνομικός Διευθυντής ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία της Μάλτας και, ακολουθώντας τις οδηγίες της, προχώρησε στο Marfa Mall. Το θύμα μεταφέρθηκε αργότερα στο Ιατροδικαστικό Τμήμα για περαιτέρω έρευνες. Η Αστυνομία δήλωσε ότι η επιχείρηση έχει πλέον ολοκληρωθεί και η υπόθεση έχει παραδοθεί στην αστυνομία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 διασώστες από πέντε σταθμούς Συνεχιζόμενης Ανάπτυξης (CPD), με την υποστήριξη ενός θαλάσσιου μέσου, πέντε οχήματα διάσωσης και πέντε ανώτερους αξιωματικούς, και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας (AFM), οι οποίες παρείχαν δύτες διάσωσης, θαλάσσια μέσα, εναέρια υποστήριξη με ελικόπτερο και επιτήρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Oliwia Wojnowska, a 13-year-old Polish girl, tragically lost her life after being swept away by powerful waves at Ċirkewwa on Monday evening.https://t.co/O1ooc8S9Vy#LovinMalta #Malta — Lovin Malta (@LovinMalta) January 28, 2026

Το σώμα του κοριτσιού ανακαλύφθηκε σχεδόν 41 ώρες αφότου εθεάθη τελευταία φορά, με τις έρευνες να συνεχίζονται το πρωί της Τετάρτης με το πρώτο φως της ημέρας, αφού είχαν ανασταλεί για τη νύχτα.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας (AFM), με εναέριες και θαλάσσιες έρευνες σε εξέλιξη, ενώ το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (CPD) και η αστυνομία διεξήγαγαν έρευνες στην ξηρά. Στην επέμβαση συμμετείχαν επίσης το προσωπικό του Νοσοκομείου Mater Dei και η Μονάδα Υποστήριξης Θυμάτων.

Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η νότια Μεσόγειος έχει πληγεί από καταιγίδες αυτόν τον μήνα, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές τόσο στη Μάλτα όσο και στα ιταλικά νησιά Σικελία και Σαρδηνία.