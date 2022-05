Η υπόθεση της εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν Μακκάν πριν από 15 χρόνια στην Πορτογαλία έρχεται ξανά στο προσκήνιο από τον Χανς Κρίστιαν Βόλτερς, τον Γερμανό εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση αυτήν από το 2020, ο οποίος δήλωσε ότι οι αρχές έχουν βρει νέα αποδεικτικά στοιχεία που πιθανόν να ενοχοποιούν τον βασικό ύποπτο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πορτογαλικό τηλεοπτικό κανάλι CMTV την Τρίτη, ο Βόλτερς είπε ότι οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι έχουν βρει «κάποια δεδομένα, κάποιες νέες αποδείξεις» για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακκάν, προσθέτοντας: «Είμαστε βέβαιοι ότι (ο Κρίστιαν Μπρύκνερ) είναι ο δολοφόνος της».

Ο Μπρύκνερ, που έχει καταδικαστεί για κακοποίηση ανηλίκου και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παραμένει φυλακισμένος στη Γερμανία για μια άλλη υπόθεση, για τον βιασμό μιας γυναίκας στην ίδια περιοχή του Αλγκάρβε όπου εξαφανίστηκε η μικρή Βρετανίδα το 2007. Τότε η Μαντλίν ήταν τριών ετών.

Τον περασμένο μήνα ένας Πορτογάλος εισαγγελέας κατονόμασε ως ύποπτο τον Μπρύκνερ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά σε «ύποπτο» για την εξαφάνιση του παιδιού αφότου κατηγορήθηκαν οι γονείς της, το 2007, οι οποίοι στη συνέχεια απαλλάχθηκαν.

Ο 45χρονος Μπρύκνερ αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε ανάμιξη στην εξαφάνιση της Μαντλίν από το δωμάτιο όπου κοιμόταν, ενώ η οικογένειά της έκανε διακοπές στην Πορτογαλία. Διατυπώθηκαν κάποιες εικασίες ότι αποδεικτικά στοιχεία βρέθηκαν στο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που χρησιμοποιούσε ο Μπρύκνερ εκείνη την περίοδο. Ο δημοσιογράφος του CMTV ρώτησε τον Βόλτερς αν διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες και εκείνος απάντησε: «Δεν θέλω να τις διαψεύσω».

Το τροχόσπιτο βρίσκεται στην κατοχή της γερμανικής αστυνομίας από τον Ιούνιο του 2020, όταν οι αρχές άρχισαν να ερευνούν πληροφορίες για τον Μπρύκνερ.

