Μάντσεστερ: Σύγκρουση αεροπλάνων λίγο πριν την απογείωσή τους – «Νιώσαμε το αεροσκάφος να τρέμει»

Τα 2 αεροπλάνα βρέθηκαν φτερό με φτερό και δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί - Η αεροπορική εταιρεία έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος
Αεροπλάνο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS

Δύο αεροπλάνα της EasyJet συγκρούστηκαν ελαφριά μεταξύ τους κατά την τροχοδρόμησή τους στο αεροπλάνο του Μάντσεστερ, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το πρωί της Παρασκευής (15.08.2025), κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο. Η σύγκρουση ήταν ελαφριά και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι επιβάτες των αεροπλάνων που ήταν προγραμματισμένα να πετάξουν προς Παρίσι και Γιβραλτάρ, αποβιβάστηκαν και προσωρινά σταμάτησε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ.

Από τον έλεγχο που έγινε αποδείχθηκε πως προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Οι πτήσεις έχουν πλέον επανεκκινήσει.

Στα πλάνα που δημοσίευσαν οι επιβάτες στα social media φαίνεται το φτερό του ενός αεροπλάνου να έχει σπάσει.

Επιβάτιδα της μιας πτήσης μίλησε για το ατύχημα περιγράφοντάς το ως τροχαίο.

«Νιώσαμε ολόκληρο το αεροπλάνο να τρέμει, ήταν ένα τεράστιο χτύπημα», είπε η 21χρονη.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως όση ώρα γίνονταν ο έλεγχος, οι επιβάτες παρέμειναν μέσα στα αεροπλάνα.

Η EasyJet ανακοίνωσε πως ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για τη σύγκρουση των αεροπλάνων ενώ στους επιβάτες δόθηκαν κουπόνια και το ταξίδι τους θα γίνει από άλλα αεροπλάνα.

