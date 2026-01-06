Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Δεν έχω μιλήσει με τον Τραμπ – Θέλω η Βενεζουέλα να γίνει «ενεργειακό κέντρο» της Αμερικής

Λίγα 24ωρα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σε συνέντευξή της στο Fox News, μίλησε για το όραμά της σχετικά με την επόμενη μέρα στη χώρα της.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αντίπαλος του Νικολάς Μαδούρο, σημείωσε πως σκοπεύει να κάνει τη χώρα της, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, «το ενεργειακό κέντρο» της αμερικανικής ηπείρου.

«Θα κάνουμε τη Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο της Αμερικής», «θα φέρουμε κράτος δικαίου, θα ανοίξουμε τις αγορές», ενώ «θα χρειαστούμε ασφάλεια για τις ξένες επενδύσεις», είπε στο Fox News η πολιτικός και νομπελίστρια ειρήνης του 2025, που διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει «το ταχύτερο δυνατό» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να μην την υποστηρίζει για να αναλάβει την ηγεσία της.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας δήλωσε επίσης ότι δεν έχει μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον Οκτώβριο.