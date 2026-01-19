Μαρκ Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθεί να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια στην Αρκτική

Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα (19/01/2026) ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε μετά τη συνάντησή του με τον Δανό υπουργό Άμυνας και τη Γροιλανδή υπουργό Εξωτερικών.

«Συζητήσαμε για το πόσο σημαντική είναι η Αρκτική – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – στη συλλογική μας άμυνα και για το πώς η Δανία αυξάνει τις επενδύσεις σε βασικές δυνατότητες», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε ως σύμμαχοι σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα», συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια μικρή στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία, για να συμμετάσχει στα στρατιωτικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ, ανέφερε σήμερα μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Η πληροφορία αυτή είχε μεταδοθεί αρχικά από τη δημόσια τηλεόραση CBC News και την εφημερίδα Globe and Mail.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν σχέδια της επιχείρησης αυτής στην κυβέρνηση και αναμένουν την απόφαση που θα λάβει ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, είπε η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το γραφείο του Κάρνεϊ απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Κάρνεϊ, ο οποίος θέλει να δείξει αλληλεγγύη στους Ευρωπαίους συμμάχους του, διατηρώντας ταυτόχρονα και μια καλή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο που στο παρελθόν απείλησε να προσαρτήσει και τον Καναδά.

«Ανησυχούμε για αυτήν την κλιμάκωση, για να είμαστε ξεκάθαροι (…) ανέκαθεν στηρίζαμε την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών, όπου και αν βρίσκονται», είπε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους στην Ντόχα την Κυριακή.

Την περασμένη εβδομάδα, ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν λίγους στρατιωτικούς στη Γροιλανδία. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Ολλανδία λένε ότι στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό για να προετοιμαστούν για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος.

«Δεν είναι θέμα της ΕΕ η Γροιλανδία» λέει η Ουγγαρία

Το μέλλον της Γροιλανδίας δεν είναι ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ουγγαρία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υποστηρίξει κοινό ανακοινωθέν της ΕΕ, δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε δημοσιογράφους σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Πράγα.

«Το θεωρούμε αυτό ως ένα διμερές ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί μέσω συνομιλιών μεταξύ των δύο μερών… Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα της ΕΕ», δήλωσε ο Σιγιάρτο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία – χώρα που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.