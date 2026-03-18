Κόσμος

Μάρκο Ρούμπιο: Αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ανατροπή του προέδρου της Κούβας

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν ξεκαθάρισε αν θεωρεί «ψευδές» όλο το ρεπορτάζ ή τμήματά του δημοσιεύματος των New York Times
U.S. Secretary of State Marco Rubio walks on the day of a briefing for Congressional leaders on the situation in Iran, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., March 2, 2026. REUTERS/Ken Cedeno
Ο Μάρκο Ρούμπιο / Reuters

Ο Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε δημοσίευμα των New York Times, κατά το οποίο η ΗΠΑ απαίτησε σε πρόσφατες συνομιλίες με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Κούβας να «φύγει»  -να εκδιωχθεί από την εξουσία- ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Σε μήνυμά του στο X τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας), ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «ψευδές» το δημοσίευμα για τον πρόεδρο της Κούβας, όπως και «πολλά (άλλα) σε μέσα ενημέρωσης», διότι «βασίζονται», κατ’ αυτόν, σε «τσαρλατάνους και ψεύτες που παριστάνουν τους καλά πληροφορημένους».

Προχθές Δευτέρα, η New York Times, ανέφερε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πρόβαλαν την απαίτηση σε διαπραγματευτές της Κούβας να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να προωθηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη νήσο που δεν είναι θα αποδεχόταν, καθώς θεωρείται σκληροπυρηνικός. Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει απαραιτήτως να ανατραπεί η υπόλοιπη κομμουνιστική κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν ξεκαθάρισε αν θεωρεί «ψευδές» όλο το ρεπορτάζ ή τμήματά του.

Κατά το δημοσίευμα, «οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο πρόεδρος (Ντίας-Κανέλ) πρέπει να φύγει, αλλά αφήνουν στους Κουβανούς να αποφασίσουν τα επόμενα μέτρα», χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκρινε εξάλλου επίσης ότι μέτρα που ανακοινώθηκαν την προηγουμένη από την Αβάνα, ότι δηλαδή η κουβανική διασπορά θα μπορεί να επενδύει στη νήσο και να κατέχει ιδιωτικές επιχειρήσεις, απέχουν πολύ από το να είναι «επαρκή».

Ο Μάρκο Ρούμπιο, γιος μεταναστών από την Κούβα, είναι ορκισμένος εχθρός της κομμουνιστικής κυβέρνησης της νήσου, στην εξουσία μετά την επανάσταση του 1959 υπό τον Φιντέλ Κάστρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
85
72
67
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πανεπιστήμιο στην Κίνα ενθαρρύνει τους μαθητές να ερωτευτούν, ως σχέδιο για να αυξηθούν οι γάμοι και οι γεννήσεις
Το 2025, ο πληθυσμός μειώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, με το ποσοστό γεννήσεων να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και τους ειδικούς να προειδοποιούν για περαιτέρω μείωση
κίνα
Τεράστιο άγαλμα του Ιησού Χριστού τοποθετήθηκε στα σύνορα Λιβάνου και Συρίας σε περιοχή που είχε βομβαρδιστεί από το Ισλαμικό Κράτος
Σκοπός του είναι να αποτελέσει διαρκές σύμβολο πίστης και αντοχής για μια κοινότητα που έχει βιώσει μεγάλες δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια
Το άγαλμα στα σύνορα Συρίας και Λιβάνου
Newsit logo
Newsit logo