Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αναγκάσουν Ρωσία και Ουκρανία να υπογράψουν ειρήνη

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν γίνονται για να επιβληθεί μια συμφωνία σε κανέναν.

Παράλληλα ο Μαρκο Ρούμπιο παραδέχθηκε πως η πρόοδος για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία έχει υπάρξει αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι τα τελευταία ζητήματα είναι τα πιο δύσκολα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη στην Ουκρανία, ενώ νέες “διαβουλεύσεις” για να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία αρχίζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

“Στο τέλος τέλος, από αυτούς εξαρτάται να συνάψουν συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία. Πρέπει αυτές να το θέλουν”, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μέρος των συνομιλιών για την Ουκρανία το Σάββατο στο Μαϊάμι και πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται Παρασκευή και Σάββατο.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα αρχίσουν έναν νέο γύρο συνομιλιών την Παρασκευή με την αμερικανική ομάδα σχετικά με προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, σκοπεύουν επίσης να συναντήσουν τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters, καθώς οι Αμερικανοί μεσολαβητές συνεχίζουν να προσπαθούν για την επίτευξη συμφωνίας για να τεθεί τέλος στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Ουμέροφ που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες, δήλωσε επίσης μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.