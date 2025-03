Μάρκο Ρούμπιο σε Αντρίι Σιμπίχα: «Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει ο πόλεμος στην Ουκρανία να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν»

Ξεκάθαρο μήνυμα πως προτεραιότητα του Ντόναλντ Τραμπ είναι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξής που είχαν Μάρκο Ρούμπιο και Αντρίι Σιμπίχα, ο Αμερικανός ξεκαθάρισε πως ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί ο πόλεμος στην Ουκρανία να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν.

«Ο υπουργός υπογράμμισε πως ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να τελειώσει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατόν και έδωσε έμφαση στο ότι όλες οι πλευρές πρέπει να λάβουν μέρη για να εξασφαλιστεί βιώσιμη ειρήνη», αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Αντρίι Σιμπίχα, με ανάρτηση στο X, ανακοίνωσε πως οι δυο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για συνάντηση των αντιπροσωπειών των δυο χωρών στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους τρόπους που μπορούν να συνεργαστούν ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη.

I had a constructive call with @SecRubio. We discussed the upcoming meeting between Ukrainian and US delegations in Saudi Arabia. Ukraine wants the war to end, and US leadership is essential for achieving lasting peace. We also discussed ways to advance our bilateral cooperation.