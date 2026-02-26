Μάρκο Ρούμπιο: Το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους του και αυτό είναι «μεγάλο πρόβλημα»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες Τετάρτη 25.02.2026 ότι το Ιράν αρνείται να συζητήσει για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και πως αυτό αποτελεί «πολύ μεγάλο πρόβλημα». Οι δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες πριν από νέες έμμεσες συνομιλίες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σήμερα στη Γενεύη.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτιμά διπλωματικές λύσεις και ελπίζει οι συνομιλίες να είναι παραγωγικές. Τόνισε όμως ότι οι συζητήσεις δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά να καλύψουν και άλλα ζητήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επέμεινε επίσης ότι η άρνηση του Ιράν να μιλήσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους του με τις ΗΠΑ ή με οποιονδήποτε άλλο δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα.

Την Τρίτη, σε ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει όπλα που θα μπορούν να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη πυραύλους που απειλούν την Ευρώπη και τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και ότι εργάζεται για πυραύλους που ίσως στο μέλλον φτάνουν και στις ΗΠΑ.

Το Ιράν απέρριψε αυτές τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «χοντροκομμένα ψέματα» της Ουάσιγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με περσινή έκθεση του Κογκρέσου, οι ιρανικοί πύραυλοι έχουν εμβέλεια έως περίπου 3.000 χιλιόμετρα, δηλαδή δεν μπορούν να φτάσουν το αμερικανικό έδαφος.

Το ζήτημα του ιρανικού εξοπλιστικού προγράμματος επανέρχεται στο προσκήνιο, την ώρα που ο Τραμπ απειλεί με πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.

Ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν χθες το βράδυ στη Γενεύη και εμφανίστηκαν αισιόδοξοι πριν από τις νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ακόμη ότι, παρότι μετά τα πλήγματα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ζητήθηκε από την Τεχεράνη να μην το επανεκκινήσει, υπάρχουν ενδείξεις ότι προσπαθεί να αποκαταστήσει ορισμένα στοιχεία. Είπε ότι το Ιράν δεν εμπλουτίζει ουράνιο αυτή τη στιγμή, αλλά προσπαθεί να φτάσει σε σημείο όπου θα μπορεί να το κάνει.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί του Ιουνίου 2025 «εξάλειψαν» το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, κάτι που αμφισβητείται.