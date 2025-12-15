Μαρόκο: 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ξαφνικές πλημμύρες – Θάφτηκαν στη λάσπη σπίτια και αυτοκίνητα

Η απόλυτη καταστροφή στο Μαρόκο που πλήττεται από σφοδρές πλημμύρες. Μέχρι στιγμής 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (14.12.2025), με τις αρχές να φοβούνται πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Οι δρόμοι το Μαρόκο, μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε μία ώρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην επαρχία Σάφι που βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Ραμπάτ. Μέχρι στιγμής 32 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι περισσότεροι, αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, πήραν εξιτήριο. Όπως φαίνεται στα βίντεο που ανέβηκαν στα social media και αποτυπώνουν τις πλημμύρες που έπληξαν την χώρα, λασπώδης χείμαρρος κατέκλυσε τους δρόμους παρασέρνοντας ό,τι έβρισκε στον διάβα του – από κάδους απορριμμάτων ως αυτοκίνητα-.

Σε κάποια βίντεο διακρίνονται κτίρια που έχει μισοβυθιστεί κάτω από το νερό και μέλη της πολιτικής προστασίας να επεμβαίνουν, χρησιμοποιώντας βάρκες, για να διασώσουν κατοίκους.

Terrifying flooding due to extreme rainfall in Safi, Morocco(14.12.2025) pic.twitter.com/h7qyrJXaHU — Disaster News (@Top_Disaster) December 14, 2025

#Morocco hit by massive flooding, killing more than 20 people. The city of #Safi suffered the most. pic.twitter.com/zHMWw5iUIM — News.Az (@news_az) December 15, 2025

Τουλάχιστον 70 σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη πλημμύρισαν, 10 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και τμήμα του οδικού δικτύου υπέστη ζημιές, προκαλώντας τη διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους της πόλης.

Η Σάφι έζησε «μαύρη μέρα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάμζα Σντουάνι, κάτοικος της πόλης. Άλλος, ο Μαρουάν Τάμερ, διερωτήθηκε γιατί «δεν ήρθε κανένα φορτηγό να αντλήσει νερά».

Exceptional flooding submerged large parts of Safi, Morocco. (December 14, 2025)



– 7 people died.

– 20 others were injured. pic.twitter.com/iPZNChWwWx — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 15, 2025

Το βράδυ της Κυριακής, η στάθμη του νερού είχε υποχωρήσει, αφήνοντας πίσω τεράστιους όγκους λάσπης στους οποίους διακρίνονταν οχήματα που είχαν ανατραπεί. Κάτοικοι παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των δυνάμεων άμεσης βοήθειας και της πολιτικής προστασίας να ανασύρουν διάφορα μισοβυθισμένα αντικείμενα.

Συνεχίζονταν οι προσπάθειες να εντοπιστούν θύματα, με τις αρχές να επιδιώκουν να αποκαταστήσουν τις ασφάλεια «στις πληγείσες περιοχές» και να «προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια στους πληθυσμούς που επλήγησαν από αυτή την εξαιρετική κατάσταση», σύμφωνα με την αυτοδιοίκηση στη Σάφι.

Heavy flooding due to intense rainfall in Tetouan, Morocco(13.12.2025) pic.twitter.com/Uy5cMhc3Nf — Disaster News (@Top_Disaster) December 13, 2025

Η μαροκινή μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιούσε προχθές Σάββατο πως ανέμενε χιονοπτώσεις σε υψόμετρο 1.700 μέτρων και ισχυρές βροχές, ενίοτε καταρρακτώδεις, σε διάφορες επαρχίες του βασιλείου το σαββατοκύριακο. Χθες βράδυ ανέφερε πως προβλέπει νέες καταρρακτώδεις βροχές σε όλη τη χώρα ως και την Τρίτη.

At least seven people dead and 20 injured after exceptional flooding left large parts of the city of Safi, Morocco, underwater today. pic.twitter.com/2331YzOhn9 — (@volcaholic1) December 14, 2025

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες δεν είναι σπάνια φαινόμενα στο Μαρόκο, παρότι πλήττεται από πολύ σοβαρή ξηρασία για έβδομη συνεχόμενη χρονιά.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στο νότιο και στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, στοιχίζοντας τη ζωή σε 18 ανθρώπους. Τον Νοέμβριο του 2014, πάνω από 30 άνθρωποι είχαν χαθεί στον νότο εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν την υπερχείλιση ποταμών στους πρόποδες του ορεινού όγκου του Άτλαντα.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στις φρικτές πλημμύρες του 1995 στην κοιλάδα Ουρίκα, 30 χιλιόμετρα νότια από τη Μαράκες (κεντρικά).

Στο Μαρόκο το φθινόπωρο ήταν στο παρελθόν, υπό κανονικές συνθήκες, περίοδος μετάβασης από το καλοκαίρι στον χειμώνα, με προοδευτική πτώση των θερμοκρασιών· όμως η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη πλέον έχει περιορίσει την υποχώρηση των θερμοκρασιών, διατηρώντας στην ατμόσφαιρα μεγάλη ποσότητα εξατμισμένων υδάτων, κληρονομιάς του θέρους. Αυτός ο συνδυασμός αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων βροχοπτώσεων, σύμφωνα με ειδικούς.