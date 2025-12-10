Μαρόκο: Δύο κτίρια κατέρρευσαν στην πόλη Φεζ – Εικόνες καταστροφής με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί τις τελευταίες ώρες το Μαρόκο από την απίστευτη τραγωδία στην πόλη Φεζ, όπου δύο διπλανά τετραώροφα κτίρια κατέρρευσαν το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025), μετέδωσε σήμερα (10.12.2025) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Οι τοπικές αρχές της Φεζ, που είναι μια από τις παλαιότερες στο Μαρόκο και από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, ανέφεραν ότι τα κτίρια στέγαζαν οκτώ οικογένειες και βρίσκονταν στη συνοικία Αλ Μουστακμπάλ, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή δυτικά της πόλης

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι τα κτίρια είχαν εμφανίσει σημάδια ρωγμών.

At least 19 people were killed, and 16 were injured overnight in the collapse of two residential buildings in Morocco’s northeastern city of Fez, according to local authorities. pic.twitter.com/EfMJzBkTcW — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) December 10, 2025

Κτίρια χωρίς συντήρηση

Ειδικότερα, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SNRT επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες που είπαν ότι τα κτίρια είχαν εμφανίσει σημάδια ρωγμών εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς να έχουν ληφθεί κάποια αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει με ανεξάρτητο τρόπο την έκθεση ζημιών που επικαλέστηκε το δίκτυο ενώ το υπουργείο Εσωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Το SNRT μετέδωσε πλάνα με διασώστες και ενοίκους να σκάβουν μέσα στα χαλάσματα αναζητώντας τυχόν επιζώντες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ο γιος μου που μένει από πάνω μου είπε ότι το κτίριο γκρεμίζεται. Όταν βγήκαμε έξω, είδαμε το κτίριο να καταρρέει», είπε στο δίκτυο μια ηλικιωμένη γυναίκα τυλιγμένη με μια κουβέρτα, χωρίς να δώσει το όνομά της.

Ένας άλλος επιζών, που έχασε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του στο δυστύχημα, είπε νωρίς σήμερα το πρωί στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Medi1 TV ότι οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ένα πτώμα, αλλά ότι περιμένει ακόμη για τα υπόλοιπα.

Η Φεζ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε πρωτεύουσα του Μαρόκου και είναι η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, βίωσε κύμα διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης πριν από δύο μήνες εξαιτίας των επιδεινούμενων συνθηκών διαβίωσης και των κακών δημοσίων υπηρεσιών.

Ο Αντίμπ Μπεν Ιμπραχήμ, υπουργός αρμόδιος για θέματα στέγασης της χώρας, δήλωσε τον Ιανουάριο ότι σχεδόν 38.800 κτίρια σε όλη τη χώρα χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα για κατάρρευση.

Το σημερινό δυστύχημα είναι ένα από τα χειρότερα στο Μαρόκο μετά την πτώση ενός μιναρέ στην ιστορική πόλη του βόρειου Μαρόκου, Μεκνές, από την οποία σκοτώθηκαν 41 άνθρωποι το 2010.

Οργισμένη νεολαία από τη φτώχεια και την έλλειψη υπηρεσιών

Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του Μαρόκου, οι κόμβοι των οικονομικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και υποδομές ζωτικής σημασίας βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας με το υπόλοιπο να εξαρτάται από τη γεωργία, την αλιεία και τον τουρισμό.

Τον Οκτώβριο του 2025, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας υποκινούμενες από τη νεολαία, έφεραν στο φως τη βαθιά ριζωμένη οργή για τη φτώχεια και τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς η κυβέρνηση προωθεί φιλόδοξα έργα υποδομών και την εγκαινίαση σύγχρονων σταδίων ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2030.

Η Φεζ, μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση, είναι ένα από τα φτωχότερα αστικά κέντρα της χώρας με γηρασμένες υποδομές.

Οι διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις, που επηρεάστηκαν από παρόμοιες εξεγέρσεις στο Νεπάλ, στη Μαδαγασκάρη και στο Περού, εξελίχθηκαν σε εξεγέρσεις σε αγροτικές και απομακρυσμένες πόλεις.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες στην προσπάθειά τους να εισβάλουν σε δημόσιο κτίριο και πάνω από 400 συνελήφθησαν προτού αποκλιμακωθεί η ένταση.

Η εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα μειώθηκε στο 33% το 2023 από 50% έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Μoroccan Institute for Policy Analysis, ενός think tank.