Μάρτιν Σορτ: Αυτοκτόνησε η 42χρονη κόρη του ηθοποιού – Ηχητικό από την κλήση στο 911 με τους διασώστες που τη βρήκαν νεκρή

Σοκ προκάλεσε στο Χόλιγουντ η είδηση ότι η 42χρονη κόρη του κωμικού ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ, έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, όπως αναφέρει το TMZ, ο θάνατος της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ οφείλεται σε αυτοκτονία με όπλο.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι ομάδες της ανταποκρίθηκαν σε κλήση για συγκεκριμένη διεύθυνση περίπου στις 6:41 μ.μ. τοπική ώρα, αρνούμενος ωστόσο να ταυτοποιήσει το άτομο για λόγους ιδιωτικότητας. Μάλιστα, τα ηχητικά ντοκουμέντα από την επικοινωνία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που δημοσιοποιήθηκαν από τα TMZ και Daily Mail ρίχνουν περισσότερο φως στην τραγωδία του ηθοποιού.

Η κόρη του βρέθηκε νεκρή μόλις στα 42 της χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, καταγράφουν τη στιγμή που οι διασώστες φτάνουν στο σπίτι της μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

BREAKING: Dispatch audio reveals the moment authorities raced to a reported shooting at the home of Martin Short’s daughter, Katherine … revealing the person who called in the incident to cops was unable to enter the bedroom.



https://t.co/TOkzUfRMqS pic.twitter.com/E9TiV903PG — TMZ (@TMZ) February 25, 2026

Σύμφωνα με το ηχητικό του TMZ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκαν σε κλήση λίγο πριν τις 6:41 μ.μ. το βράδυ της Δευτέρας, για περιστατικό πυροβολισμού σε κατοικία στον δρόμο όπου διέμενε η Κάθριν.

Στην επικοινωνία ακούγονται διασώστες να ζητούν επιβεβαίωση αν είναι «καθαρός» ο χώρος ώστε να μπουν. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως «self-inflicted», «που προκλήθηκε από τον ίδιο».

Η Κάθριν Σορτ είχε εμφανιστεί τελευταία φορά δημόσια στο πλευρό του πατέρα της το 2023, όταν γιόρτασε τα 40ά της γενέθλια στο εστιατόριο Grand Master Recorders, στο Χόλιγουντ.

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας Σορτ

Την Τρίτη (24.02.2026), οι εκπρόσωποι του 75χρονου ηθοποιού επιβεβαίωσαν τα τραγικά νέα: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Katherine Hartley Short. Η οικογένεια Short είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Katherine ήταν αγαπητή από όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Η Σορτ, η οποία ήταν κλινική κοινωνική λειτουργός με μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, είχε υιοθετηθεί από τον Μάρτιν Σορτ και την αείμνηστη σύζυγό του, Νάνσι Ντόλμαν.

Οι δυο τους είχαν επίσης υιοθετήσει τους Όλιβερ και Χένρι.

Ο καρκίνος της συζύγου, το τροχαίο του αδελφού και ο θάνατος των γονιών του – Όλες οι οικογενειακές τραγωδίες του Μάρτιν Σορτ

Ο Μάρτιν Σορτ καλείται να διαχειριστεί την πιο οδυνηρή πράξη ενός δράματος που μοιάζει να μην έχει τέλος.

Η Νάνσι Ντόλμαν έφυγε από τη ζωή το 2010, έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο των ωοθηκών, μια απώλεια που ο Σορτ περιέγραψε στα απομνημονεύματά του το 2014 ως «μακράν το πιο φρικτό πράγμα που έχω περάσει».

Μιλώντας το 2019 για τη σύζυγό του, ο Σορτ χαρακτήρισε τον γάμο τους «θρίαμβο», παραδεχόμενος ότι εξακολουθεί να «μιλάει» μαζί της και να νιώθει την παρουσία της γύρω του.

Ο ηθοποιός, που είχε μείνει ορφανός όταν ήταν 20 ετών, χάνοντας τους γονείς του, Όλιβ (καρκίνο) και Τσάρλς (επιπλοκές εγκεφαλικού) αλλά και τον αδελφό του, Ντέιβιντ, σε τροχαίο, έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη διαχείριση του πένθους.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό AARP το 2019, είχε σημειώσει: «Με την πραγματική τραγωδία, γίνεσαι λίγο πιο τολμηρός. Είναι το γιν στο γιανγκ: το θετικό μέρος της σκοτεινής πλευράς της ζωής».

Υποστηρίζοντας τα παιδιά του μετά την απώλεια της μητέρας τους, ο Σορτ είχε πει στον μικρότερο γιο του, Χένρι: «Αυτό θα σε κάνει πιο δυνατό. Αυτό θα σε κάνει πιο αποφασισμένο».

«Οι νεκροί μας δεν είναι ποτέ νεκροί για εμάς μέχρι να τους ξεχάσουμε», είχε πει στο στο Hollywood Reporter το 2024, χρησιμοποιώντας μια ρήση της Τζορτζ Έλιοτ.

Αναφερόμενος στη σύζυγό του, είχε προσθέσει: «Ήμασταν μαζί για 36 χρόνια. Δεν ήθελα να ξεχάσω τη Nάνσι».

Παρά τις αλλεπάλληλες απώλειες, ο Σορτ επέμενε πρόσφατα ότι δεν έχει καταστραφεί ψυχικά, ενώ τόνισε πως αυτές οι τραγωδίες τον διαμόρφωσαν.

«Στα 20 μου, ήξερα πράγματα για τη ζωή και τον θάνατο και την τραγωδία και την απώλεια που κανένας από τους φίλους μου δεν γνώριζε. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν με κατέστρεψε. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι αυτού του είδους τα στρες της ζωής είτε σε ενδυναμώνουν είτε σε νικούν», εξήγησε.

«Πιστεύω πραγματικά, με έναν περίεργο τρόπο, ότι με έκαναν πιο γενναίο ως ερμηνευτή, πιο γενναίο στη σκηνή», εξηγώντας ότι είχε λιγότερες αναστολές ως ανερχόμενο αστέρι επειδή δεν τον απασχολούσε η γνώμη των άλλων.