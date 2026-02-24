Κόσμος

Μάρτιν Σορτ: Νεκρή στα 42 της βρέθηκε η κόρη του ηθοποιού, Κάθριν

Ήταν η μεγαλύτερη από τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει ο γνωστός ηθοποιός
Μάρτιν Σορτ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EPA/ALLISON DINNER

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, Κάθριν, φαίνεται πως έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή της, με ένα πυροβόλο όπλο.

Η Αστυνομία του Λος Άντζελες και η Πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσαν στο σπίτι της, στο Χόλιγουντ Χιλς, όπου η 42χρονη κόρη του ηθοποιού βρέθηκε νεκρή.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο TMZ: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Katherine Hartley Short. Η οικογένεια Short είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της αυτή τη στιγμή. Η Katherine ήταν αγαπητή σε όλους και θα μείνει στη μνήμη μας για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Η Κάθριν, κόρη του Σορτ και της Νάσνι Ντόλμαν -συζύγου του Μάρτιν για 30 χρόνια που πέθανε το 2010 από καρκίνο των ωοθηκών- εργάστηκε ως κοινωνική λειτουργός στο Λος Άντζελες μετά την απόκτηση του πτυχίου της από το NYU και του μεταπτυχιακού της στην κοινωνική εργασία από το USC αρκετά χρόνια αργότερα.

Ο δημοφιλής ηθοποιός με την κότη του Κάθριν, σε παλαιότερη κοινή εμφάνισή τους, το 2011 AP Photo
Ο δημοφιλής ηθοποιός με την κόρη του Κάθριν, σε παλαιότερη κοινή εμφάνισή τους, το 2011 AP Photo / Carlo Allegri

Η Κάθριν συμμετείχε σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με την ονομασία Bring Change To Mind, η οποία δραστηριοποιείται για την καταπολέμηση του στίγματος που συνδέεται με τα ζητήματα ψυχικής υγείας.

Αν και ο πατέρας της είναι προφανώς πολύ διάσημος, η Κάθριν παρέμεινε ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας… παρακολουθώντας μερικά γεγονότα με τον πατέρα της κατά τη διάρκεια των ετών. Ήταν η μεγαλύτερη από τα τρία παιδιά του Σορτ.

Αυτό είναι ένα απανωτό «χτύπημα» στον Σορτ τις τελευταίες εβδομάδες, αφού πρόσφατα έχασε την καλή φίλη του Κάθρν Ο΄ Χάρα, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα.

Ο Σορτ έχει προγραμματίσει κωμικές παραστάσεις με τον Στιβ Μάρτιν για την Παρασκευή (27/2/26) στο Μιλγουόκι και το Σάββατο (28/2/26) στη  Μινεάπολη. Τα μέλη του προσωπικού των θεάτρων, ενημέρωσαν ότι δεν είναι σαφές αν οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν.

