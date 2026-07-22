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O Έλον Μασκ θέλει τη δική του «Οδύσσεια» και θα τη φτιάξει με ΑΙ πριν το τέλος του 2026

Η κίνηση του Μασκ δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς έχει επανειλημμένα επιτεθεί στην επιλογή του Κρίστοφερ Νόλαν για τη δική του κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας»
Έλον Μασκ
Έλον Μασκ / REUTERS / Evan Vucci / File Photo
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Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δημιουργήσει τη δική του κινηματογραφική εκδοχή της «Οδύσσειας» του Ομήρου με τεχνητή νοημοσύνη, ως απάντηση στην μεταφορά του από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο ιδρυτής της Tesla και της xAI Έλον Μασκ μοιράστηκε την είδηση μέσω του X, αναδημοσιεύοντας ένα βίντεο χρήστη που παρουσίαζε μια σκηνή από την «Οδύσσεια» δημιουργημένη με τη βοήθεια του Grok Imagine, του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας του. Σύμφωνα με τον ίδιο η ταινία θα είναι έτοιμη πριν το τέλος του 2026.

«Πριν τελειώσει η χρονιά, η Grok Imagine θα δημιουργήσει μια ταινία πλήρους διάρκειας της “Οδύσσειας”, η οποία θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου», έγραψε ο Μασκ, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το φιλόδοξο εγχείρημα.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή, ο δισεκατομμυριούχος τεχνολογίας εμφανίστηκε επίσης θετικός σε πρόταση χρήστη να χρηματοδοτηθεί μια παραδοσιακή κινηματογραφική εκδοχή της «Οδύσσειας» από τον Μελ Γκίμπσον.

«Συμφωνώ», απάντησε ο Μασκ στην πρόταση για τη διάθεση 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον Γκίμπσον ώστε να δημιουργήσει μια ταινία με «πλοία, πανοπλίες, όπλα και καστ που θα είναι ιστορικά απολύτως ακριβή, με όλους τους διαλόγους να προέρχονται απευθείας από το αρχικό ποίημα και να εκφωνούνται σε ομηρική ελληνική».

Η κόντρα με τον Νόλαν

Η κίνηση του Μασκ δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς έχει επανειλημμένα επιτεθεί στην επιλογή του Κρίστοφερ Νόλαν για τη δική του κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα.

Τον Ιανουάριο, ο Μασκ δήλωσε ότι «ο Κρις Νόλαν [είχε] χάσει την ακεραιότητά του», σχολιάζοντας την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της ωραίας Ελένης. «Προσβάλλει τους Έλληνες, ατιμάζει τον Όμηρο» κατηγόρησε ο Έλον Μασκ τον Νόλαν.

Τον Μάιο, όταν ο συντηρητικός σχολιαστής Ματ Γουόλς υποστήριξε ότι ο Νόλαν επέλεξε τη Νιόνγκο για να αποφύγει κατηγορίες περί ρατσισμού, ο Μασκ απάντησε: «Αλήθεια».

Η ανακοίνωση του Μασκ έρχεται λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης live-action κινηματογραφικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα. Η ταινία συγκέντρωσε 124,5 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ και 264,1 εκατ. δολ. παγκοσμίως, καταγράφοντας ρεκόρ καριέρας για τον ίδιο τον Νόλαν, ενώ απέσπασε θετικές κριτικές και θερμή υποδοχή από το κοινό.

Ο Μασκ έχει υποστηρίξει ότι μια εκδοχή της «Οδύσσειας» δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποφύγει τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, ακολουθώντας πιο πιστά τις ιστορικές και λογοτεχνικές πηγές.

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