Μιχαΐλο Ντραπάτι: Ποιος είναι ο στρατηγός της «νέας γενιάς» που αναλαμβάνει τον ουκρανικό στρατό

Ο υποστράτηγος Μιχαΐλο Ντραπάτι ορίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026) νέος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι.

Αντιδράσεις στην Ουκρανία έχει προκαλέσει η κίνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διορίσει στην θέση του Ολεξάντρ Σίρσκι τον μέχρι πρότινος διοικητή των Κοινών Δυνάμεων, τον 43χρονο στρατηγό Μιχαΐλο Ντραπάτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση ελήφθη λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του δημοφιλούς υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας.

Οι προσπάθειες του Φεντόροφ να εξυγιάνει το σύστημα αμυντικών προμηθειών προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό του κρατικού μηχανισμού, σύμφωνα με υποστηρικτές του. Δαδηλωτές ζητούσαν ο Ζελένσκι να απομακρύνει αντί του Φεντόροφ τον Σίρσκι.

Υπό το βάρος των αυξανόμενων εσωτερικών πιέσεων, ο Ζελένσκι επέλεξε τελικά να αντικαταστήσει τον Σίρσκι με έναν από τους υποστηρικτές του αποπεμφθέντα υπουργού Αμυνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στρατηγός της «νέας γενιάς»

Ο Μιχαΐλο Ντραπάτι γεννήθηκε το 1982 στην πόλη Καμιάνετς-Ποντίλσκι, στη δυτική Ουκρανία.

Το 2004 αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Τεθωρακισμένων Δυνάμεων του Χαρκόβου και ξεκίνησε τη στρατιωτική του σταδιοδρομία ως ανθυπολοχαγός στην 72η Ανεξάρτητη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, στην περιφέρεια του Κιέβου.

Είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο και μία κόρη.

Ο μέχρι σήμερα διοικητής των Κοινών Δυνάμεων που ήταν υπεύθυνες για την άμυνα της βορειοανατολικής Ουκρανίας, περιγράφεται από συναδέλφους του ως στρατηγός της «νέας γενιάς», του οποίου η στρατιωτική σταδιοδρομία διαμορφώθηκε μέσα από τις μάχες εναντίον των ρωσικών δυνάμεων, αναφέρει το Reuters.

Στα 26 χρόνια υπηρεσίας του ανέβηκε όλα τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας: από ανθυπολοχαγός αρμάτων μάχης έγινε ένας από τους αποτελεσματικότερους διοικητές του ουκρανικού στρατού.

Την περασμένη εβδομάδα, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες παρεμβάσεις του, υποστήριξε ότι ο ουκρανικός στρατός χρειάζεται αλλαγές και νέους κανόνες λειτουργίας.

«Πιστεύω στις Eνοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίες μπορούν να μαθαίνουν, να εξελίσσουν την τεχνολογία, να προστατεύουν τους ανθρώπους και να επιτρέπουν στους διοικητές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το αποτέλεσμα», έγραψε στο Facebook, σε ανάρτηση με την οποία εξέφραζε τη στήριξή του στον αποπεμφθέντα υπουργό, Φεντόροφ.

Ο Ντραπάτι πολεμά τις ρωσικές δυνάμεις εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.

Ωστόσο, έγινε ευρύτερα γνωστός το 2014, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο Ντονμπάς, όταν διέταξε τον οδηγό τεθωρακισμένου οχήματος να κινηθεί με πλήρη ταχύτητα εναντίον ρωσικού οδοφράγματος στη Μαριούπολη, στο πλαίσιο επιχείρησης διάσωσης αποκλεισμένων αστυνομικών.

Την ίδια χρονιά ηγήθηκε δύναμης που είχε περικυκλωθεί και κατάφερε να διασπάσει τον κλοιό, διαφεύγοντας μέσα από εχθρικό έδαφος.

Μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ντραπάτι ανέλαβε επανειλημμένα τη διοίκηση των πιο κρίσιμων τομέων του μετώπου, όπου απαιτούνταν άμεση σταθεροποίηση της κατάστασης.

Το καλοκαίρι του 2024 απέτρεψε ρωσική προέλαση κοντά στο Χάρκοβο, σταθεροποίησε τη γραμμή του μετώπου και λίγο αργότερα ανέλαβε τη διοίκηση των Χερσαίων Δυνάμεων της Ουκρανίας, καθιστάμενος ο νεότερος αξιωματικός που κατέλαβε ποτέ μία από τις υψηλότερες θέσεις στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Ως διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων επιχείρησε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις, αναδιοργανώνοντας το σύστημα στρατολόγησης και εκπαίδευσης.

Υποστήριζε ότι οι στρατιώτες της πρώτης γραμμής πρέπει να έχουν μεγαλύτερη πρωτοβουλία και ευελιξία, θεωρώντας τα στοιχεία αυτά πλεονέκτημα σε αντίθεση με τη νοοτροπία ανώτερων αξιωματικών που είχαν εκπαιδευτεί με σοβιετικά πρότυπα.

Τον Ιούνιο του 2025 υπέβαλε την παραίτησή του, όταν ρωσική επίθεση σε κέντρο εκπαίδευσης του ουκρανικού στρατού στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 στρατιώτες και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αισθανόταν προσωπικά υπεύθυνος για την τραγωδία.

«Ενας στρατός στον οποίο οι διοικητές αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για τη ζωή των ανθρώπων είναι ένας ζωντανός στρατός. Ενας στρατός στον οποίο κανείς δεν λογοδοτεί για τις απώλειες πεθαίνει από μέσα», είχε δηλώσει τότε.

Λίγο αργότερα διορίστηκε διοικητής των Κοινών Δυνάμεων, θέση χαμηλότερης τυπικής ιεραρχίας αλλά με άμεση επιχειρησιακή ευθύνη στα μέτωπα.