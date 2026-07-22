Ρωσία: Ουκρανικές επιθέσεις με drones σε αποθήκες του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου – Ένας νεκρός

Σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις καταγράφηκαν τη νύχτα στο μέτωπο Ρωσίας – Ουκρανίας. Νέα επιδρομή ουκρανικών drones έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (22.07.2026) αποθήκες του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Από τις επιθέσεις της Ουκρανίας στις εγκαταστάσεις της Wildberries στη Ρωσία, σκοτώθηκαν ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ, μερικές ημέρες έπειτα από πολύνεκρες επιθέσεις, το σαββατοκύριακο, που είχαν στο στόχαστρο την ίδια εταιρεία.

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Η Τατιάνα Κιμ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, ανέφερε πως χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα το προσωπικό σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της εταιρείας στις νότιες πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ.

«Συγκρότημα αποθηκών πήρε φωτιά έπειτα από επίθεση drones στην περιφέρεια της Νιεβιναμίσκ», ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, ο περιφερειάρχης της Σταυρούπολης (νότια), μέσω Telegram. Ο κ. Βλαντίμιροφ πρόσθεσε ότι πέντε άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά τραυματίστηκαν.

Από την πλευρά του το κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού έκανε γνωστό ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα σε «μαζική» επιδρομή εναντίον εταιρείας στην Αρμαβίρ, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο για την ίδια, τη Wildberries.

Το Σάββατο (18.07.2026), επιδρομή σε δυο μεγάλες αποθήκες σκότωσε οκτώ εργαζομένους της νυχτερινής βάρδιας και προκάλεσε πυρκαγιές που ουσιαστικά κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις.