Κόσμος

Ρωσία: Ουκρανικές επιθέσεις με drones σε αποθήκες του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου – Ένας νεκρός

Οκτώ εργαζόμενοι είχαν σκοτωθεί το Σάββατο
Μαύρος καπνός αναδύεται από μια αποθήκη Wildberries που φλέγεται μετά από επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας
Μαύρος καπνός αναδύεται από μια αποθήκη Wildberries που φλέγεται μετά από επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας / REUTERS
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Σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις καταγράφηκαν τη νύχτα στο μέτωπο ΡωσίαςΟυκρανίας. Νέα επιδρομή ουκρανικών drones έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (22.07.2026) αποθήκες του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Από τις επιθέσεις της Ουκρανίας στις εγκαταστάσεις της Wildberries στη Ρωσία, σκοτώθηκαν ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ, μερικές ημέρες έπειτα από πολύνεκρες επιθέσεις, το σαββατοκύριακο, που είχαν στο στόχαστρο την ίδια εταιρεία.

Η Τατιάνα Κιμ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, ανέφερε πως χρειάστηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα το προσωπικό σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της εταιρείας στις νότιες πόλεις Κρασναντάρ και Νιεβιναμίσκ.

«Συγκρότημα αποθηκών πήρε φωτιά έπειτα από επίθεση drones στην περιφέρεια της Νιεβιναμίσκ», ανέφερε από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, ο περιφερειάρχης της Σταυρούπολης (νότια), μέσω Telegram. Ο κ. Βλαντίμιροφ πρόσθεσε ότι πέντε άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά τραυματίστηκαν.

Smoke rises from a Wildberries warehouse on fire after an attack in Nevinnomyssk, Russia, July 22, 2026, in this still image obtained from social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. TPX IMAGES OF THE DAY. VERIFICATION: - Building exterior, utility poles and towers, and road layout matched archive and satellite imagery. - Corroborating footage showed smoke rising from the same location. - The governor of Stavropol region Vladimir Vladimirov said on Telegram on July 22 that a drone attack on the outskirts of Nevinnomyssk resulted in fire in a warehouse complex. - Tatyana Kim, the head and co-founder of Wildberries, posted on Telegram on July 22 that the company’s logistic centers in Krasnodar and Nevinnomyssk were attacked. - No older versions of the video found posted online before July 22.
REUTERS
Smoke rises from a Wildberries warehouse on fire after an attack in Krasnodar, Russia, July 22, 2026, in this still image obtained from social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION: - Buildings, roofs, vegetation and road layout matched archive and satellite images. - Date confirmed by reports from local authorities and Wildberries company. - Krasnodar Mayor Yevgeny Naumov wrote on Telegram on July 22 that fire broke out at a logistics warehouse after drone attack in Krasnodar. - Tatyana Kim, the head and co-founder of Wildberries, said on Wednesday on Telegram that warehouses in Krasnodar had been attacked.
Μαύρος καπνός αναδύεται από μια αποθήκη Wildberries που φλέγεται μετά από επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας / REUTERS
Smoke rises from a Wildberries warehouse on fire after an attack in Krasnodar, Russia, July 22, 2026, in this still image obtained from social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION: - Buildings, roofs, vegetation and road layout matched archive and satellite images. - Date confirmed by reports from local authorities and Wildberries company. - Krasnodar Mayor Yevgeny Naumov wrote on Telegram on July 22 that fire broke out at a logistics warehouse after drone attack in Krasnodar. - Tatyana Kim, the head and co-founder of Wildberries, said on Wednesday on Telegram that warehouses in Krasnodar had been attacked.
REUTERS

Από την πλευρά του το κέντρο επιχειρησιακού συντονισμού έκανε γνωστό ότι σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα σε «μαζική» επιδρομή εναντίον εταιρείας στην Αρμαβίρ, χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο για την ίδια, τη Wildberries.

Το Σάββατο (18.07.2026), επιδρομή σε δυο μεγάλες αποθήκες σκότωσε οκτώ εργαζομένους της νυχτερινής βάρδιας και προκάλεσε πυρκαγιές που ουσιαστικά κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις.

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