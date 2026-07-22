ΗΠΑ: Στα 37,5 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου με το Ιράν, λέει ο Χέγκσεθ – Το Πεντάγωνο ζητά επιπλέον δισ. για να συνεχίσει να βομβαρδίζει

Ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν έχει ήδη κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογουμένους τουλάχιστον 37,5 δισ. δολάρια, ενώ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσέρχεται πλέον στο Κογκρέσο ζητώντας δεκάδες δισεκατομμύρια επιπλέον για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Το ύψος της δαπάνης του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν αποκάλυψε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας μαζί με τον αρχηγό του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν.

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Η παραδοχή ήρθε την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωναν την 11η συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών κατά ιρανικών στόχων και ενώ ο Λευκός Οίκος προειδοποιούσε ότι εξετάζει επίθεση σε μία από τις πλέον οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Ο πόλεμος, που παρουσιάστηκε αρχικά ως περιορισμένη επιχείρηση για την προστασία της ναυσιπλοΐας και την ανάσχεση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, εξελίσσεται σε σύγκρουση με ολοένα βαρύτερο στρατιωτικό, οικονομικό και ανθρώπινο κόστος.

The US Central Command said it completed 11 days of strikes on Iran, targeting military sites to reduce threats to shipping in the Strait of Hormuz https://t.co/3PGwzUuWor pic.twitter.com/MvlKB6Ofq9 — Reuters (@Reuters) July 22, 2026

Τα 37,5 δισ. δολάρια μπορεί να είναι μόνο η αρχή

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι έως σήμερα έχουν διατεθεί 37,5 δισ. δολάρια για τον πόλεμο, διευκρινίζοντας ότι στο ποσό περιλαμβάνονται και ορισμένες προβλεπόμενες δαπάνες, όπως η σίτιση και η υποστήριξη των στρατευμάτων έως το τέλος του οικονομικού έτους.

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Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές και γερουσιαστές εκτιμούν ότι ο πραγματικός λογαριασμός είναι πιθανότατα υψηλότερος.

Στο κόστος πρέπει να συνυπολογιστούν τα πυρομαχικά ακριβείας που έχουν χρησιμοποιηθεί, οι απώλειες προηγμένων συστημάτων ραντάρ και αεράμυνας, οι ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και η προστασία των εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο.

Η κυβέρνηση ζητά σχεδόν 70 δισ. δολάρια πρόσθετης χρηματοδότησης για το Πεντάγωνο, χωρίς όμως να έχει παρουσιάσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το τέλος των επιχειρήσεων.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από το ποσό των 37,5 δισ. δολαρίων, προσθέτοντας ότι υποψιάζεται πως το συνολικό κόστος είναι ήδη μεγαλύτερο.

Η κατάθεση των δύο κορυφαίων αξιωματούχων του Πενταγώνου ανέδειξε τη διευρυνόμενη ανησυχία στο Κογκρέσο ακόμη και μεταξύ Ρεπουμπλικανών.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι ζήτησε «πιο ευθείες απαντήσεις» από το υπουργείο Άμυνας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες γιατί οι ΗΠΑ μπήκαν στον πόλεμο, πώς σχεδιάζουν να βγουν από αυτόν και με ποιον τρόπο θα εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο Ντικ Ντέρμπιν υποστήριξε ότι οι Χέγκσεθ και Κέιν δεν κατάφεραν να δικαιολογήσουν το κόστος ούτε να εξηγήσουν πώς ακριβώς θα δαπανηθούν τα πρόσθετα κονδύλια.

Σύγκρουση Χέγκσεθ με τους Δημοκρατικούς

Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Γκάρι Πίτερς κατηγόρησε τον Χέγκσεθ ότι δεν διαθέτει στρατηγική νίκης και ότι κινδυνεύει να παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ακόμη «ατελείωτο πόλεμο».

«Δεν υπάρχει έξοδος. Χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική, διακινδυνεύουμε να βάλουμε ξανά τους στρατιώτες μας σε κίνδυνο και να συνεχίσουμε να κοστίζουμε δισεκατομμύρια στους φορολογουμένους», δήλωσε.

Ο Χέγκσεθ αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον γερουσιαστή ότι προσβάλλει τις θυσίες των Αμερικανών στρατιωτικών.

Ο Πίτερς απάντησε ότι η κριτική του δεν αφορά τους στρατιώτες, αλλά την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. «Εσείς, κύριε, είστε η αποτυχία. Όχι οι άνδρες και οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή», είπε απευθυνόμενος στον υπουργό Άμυνας.

11η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων

Την ώρα που διεξαγόταν η ακρόαση στην Ουάσιγκτον, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωνε την ολοκλήρωση της 11ης συνεχόμενης νύχτας πληγμάτων στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, υπόστεγα αεροσκαφών, θαλάσσιες δυνατότητες και υποδομές στρατιωτικής εφοδιαστικής.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επιθέσεις σε περιοχές κοντά στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ, το Χουζεστάν, το Ιλάμ, το Μπουσέρ, τη Σιρίκ και τα λιμάνια Τσαμπαχάρ και Κοναράκ.

Η ιρανική αεράμυνα ενεργοποιήθηκε στα ανατολικά και δυτικά της πρωτεύουσας, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επιχείρηση αντιποίνων «για την τιμωρία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επιθέσεις με drones, ενώ εναέριες απειλές αναχαιτίστηκαν επίσης από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία.

Ο Τραμπ δείχνει το Pickaxe Mountain

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να πλήξουν «πολύ σύντομα» την περιοχή του Pickaxe Mountain, όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται μία βαθιά θαμμένη και ισχυρά οχυρωμένη εγκατάσταση που συνδέεται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Χέγκσεθ απέφυγε να απαντήσει εάν οι αμερικανικές δυνάμεις διαθέτουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν το υπόγειο συγκρότημα, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι μεγάλο μέρος των σχετικών στρατιωτικών δυνατοτήτων είναι απόρρητο.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή άλλους στρατηγικούς στόχους θα εκληφθεί ως περαιτέρω διεύρυνση του πολέμου και θα προκαλέσει νέα κλιμάκωση σε ολόκληρη την περιοχή.

Στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ συνέχισαν μυστικά τις επιχειρήσεις συνοδείας εμπορικών πλοίων και βοήθησαν στη μεταφορά έως και 500 εκατ. βαρελιών πετρελαίου μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διευκολύνει από τις αρχές Μαΐου τη διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων και 450 εκατ. βαρελιών αργού.

Ωστόσο, η καθημερινή κίνηση στο Ορμούζ έχει υποχωρήσει σε μονοψήφιους αριθμούς πλοίων, έναντι περίπου 130 διελεύσεων ημερησίως πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Την πίεση εντείνει η απειλή των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι να στοχοποιήσουν πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Από τη Μανίλα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία, αλλά κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν αντιμετωπίζει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις.

«Εάν είναι σοβαροί, είμαστε σοβαροί. Εάν δεν είναι, θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και τα συμφέροντα των συμμάχων μας», ανέφερε.