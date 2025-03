Μασκ και Ρούμπιο τα «έχωσαν» στον Πολωνό υπουργό Εξωτερικών για το Starlink – «Ησυχία, ανθρωπάκι»

«Φετίχ» με την Ευρώπη φαίνεται πως έχουν Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ, οι οποίοι διαρκώς δημιουργούν τριβές με ηγέτες της Γηραιάς Ηπείρου – νέο «θύμα» ο Πολωνός ΥΠΕΞ, Radosław Sikorski, ο οποίος έπεσε στα δίχτυα του big boss της Tesla με αιχμή του δόρατος το Starlink (το σύστημα δορυφόρων που κατασκευάζεται από την SpaceX για την παροχή δορυφορικού διαδικτύου).

Η Πολωνία δηλώνει ότι είναι έτοιμη να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις στο δίκτυο Starlink του Έλον Μασκ για την παροχή δορυφορικής πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Ουκρανία, εάν ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας αποδειχθεί «αναξιόπιστος πάροχος».

Η Βαρσοβία είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής της Ουκρανίας στη χρηματοδότηση τερματικών σταθμών για το διαστημικό σύστημα επικοινωνιών, το οποίο αποτελεί κρίσιμο εργαλείο στον αγώνα του Κιέβου κατά της εισβολής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όμως ο Μασκ φέρεται να απειλεί ότι θα αφαιρέσει την πρόσβαση του Κιέβου στο δορυφορικό του δίκτυο και σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή (09.03.2025) επανέλαβε τις απειλές του, υποστηρίζοντας ότι «ολόκληρη η πρώτη γραμμή της Ουκρανίας θα καταρρεύσει» εάν τα στρατεύματα της χώρας αποκοπούν από το Starlink, το οποίο διαχειρίζεται η SpaceX που ανήκει στον Μασκ.

Σε απάντηση στην ανάρτηση του Musk, ο Radosław Sikorski τόνισε ότι το πολωνικό υπουργείο ψηφιοποίησης είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους του Starlink στην Ουκρανία, με τη Βαρσοβία να χρηματοδοτεί τα μισά από τα 42.000 τερματικά Starlink που λειτουργούν στη χώρα με κόστος περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

«Εάν η SpaceX αποδειχθεί αναξιόπιστος πάροχος, θα αναγκαστούμε να αναζητήσουμε άλλους προμηθευτές», έγραψε ο Σικόρσκι στην ανάρτησή του στο X, κάνοντας λόγο για «ηθική» του Μασκ να “απειλεί το θύμα της επιθετικότητας”.

Ο Μασκ απάντησε: «Ησυχία, ανθρωπάκι. Πληρώνεις ένα ελάχιστο κλάσμα του κόστους. Και δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο για το Starlink».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απάντησε επίσης στην ανάρτηση του Σικόρσκι, απαιτώντας να επιδειχθεί μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη για το Starlink.

«Κανείς δεν έχει απειλήσει ότι θα αποκόψει την Ουκρανία από το Starlink», δήλωσε ο Rubio στο X. «Και πείτε ευχαριστώ γιατί χωρίς το Starlink, η Ουκρανία θα είχε χάσει αυτόν τον πόλεμο εδώ και πολύ καιρό και οι Ρώσοι θα βρίσκονταν αυτή τη στιγμή στα σύνορα με την Πολωνία».

Be quiet, small man. You pay a tiny fraction of the cost. And there is no substitute for Starlink.

Όπως ανέφερε το Politico πριν από μία εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ήδη πώς μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία να εξασφαλίσει εναλλακτική ικανότητα δορυφορικών επικοινωνιών μετά τις απειλές του Musk.

Just making things up.

No one has made any threats about cutting Ukraine off from Starlink



And say thank you because

without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on the border with Poland right now https://t.co/ImeiHFgaaw