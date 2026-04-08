Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης σε σχέση με τον θάνατο του ηθοποιού

Ποινή φυλάκισης 15 ετών επέβαλε η ομοσπονδιακή δικαστής στην γυναίκα που ομολόγησε την ενοχή της για την πώληση κεταμίνης στον ηθοποιό πρωταγωνιστή της σειράς «Friends», Μάθιου Πέρι, η οποία και του προκάλεσε το θάνατο.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Σέριλιν Πις Γκάρνετ επέβαλε την ποινή στην 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα, η οποία είναι η τρίτη από τους πέντε κατηγορούμενους που ομολόγησαν την ενοχή τους και καταδικάστηκαν σε σχέση με την υπερβολική δόση κεταμίνης που έλαβε ο 54χρονος Μάθιου Πέρι το 2023. Υπενθυμίζεται ότι ο ρόλος του ως Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά «Friends» κατά τη δεκαετία του 1990 και του 2000 τον ανέδειξε σε έναν από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς αστέρες της εποχής.

«Θα πρέπει να επιδείξεις μια επική ανθεκτικότητα», είπε η δικαστής Γκάρνετ στη Σάνγκα, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της κατηγορουμένης νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σχετικά με την προσωπική της βελτίωση.

Οι εισαγγελείς είχαν προτείνει ποινή 15 ετών. Στις δικαστικές καταθέσεις τους, χαρακτήρισαν τη Sangha ως «βασίλισσα της κεταμίνης», η οποία είχε οργανώσει ένα περίπλοκο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που εξυπηρετούσε πελάτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, προκειμένου να εξασφαλίσει για τον εαυτό της έναν τρόπο ζωής της υψηλής κοινωνίας, παρά την ήδη προνομιούχα ζωή της.

Οι δικηγόροι της ανέφεραν στην αίτηση για την επιβολή ποινής ότι ο χρόνος που έχει περάσει στη φυλακή από την απαγγελία κατηγοριών εναντίον της τον Αύγουστο του 2024 θα έπρεπε να ήταν επαρκής. Επισήμαναν την απουσία ποινικού μητρώου στο παρελθόν και την υποδειγματική συμπεριφορά της ως κρατούμενης, καθώς και το γεγονός ότι είναι απίθανο να επιστρέψει σε μια ζωή διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Κιθ Μόρισον, πατριός της Πέρι και ανταποκριτής της εκπομπής Dateline του NBC, είπε στον δικαστή ότι αυτός και η μητέρα της Πέρι, Σουζάν, νιώθουν «καθημερινή, βαθιά θλίψη και οδύνη».

Ο Perry βρέθηκε νεκρός σε ένα τζακούζι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ο ιατροδικαστής έκρινε ότι η κεταμίνη, που χρησιμοποιείται συνήθως ως χειρουργικό αναισθητικό, ήταν η κύρια αιτία θανάτου.

Ο Perry χρησιμοποιούσε το φάρμακο μέσω του τακτικού του γιατρού ως νόμιμη θεραπεία εκτός ενδείξεων για την κατάθλιψη, αλλά ζητούσε περισσότερο από ό,τι του έδινε ο γιατρός.

Αυτό τον οδήγησε αρχικά στον Δρ. Salvador Plasencia, ο οποίος παραδέχτηκε ότι του πούλησε παράνομα κεταμίνη και καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια φυλάκισης, ενώ οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει τρία χρόνια, και αργότερα οδήγησε τον Perry στον Sangha, ο οποίος του πούλησε 25 φιαλίδια κεταμίνης, συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρας δόσης, έναντι 6.000 δολαρίων σε μετρητά τέσσερις ημέρες πριν από το θάνατό του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ένας άλλος γιατρός, ο οποίος παραδέχτηκε ότι προμήθευσε στον Plasencia την κεταμίνη που πούλησε στον Perry, καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό. Ο βοηθός του Perry και ο φίλος του, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι ενήργησαν ως μεσάζοντες του ηθοποιού, αναμένουν την έκδοση της ποινής τους.

Η δικαστής δήλωσε ότι εξετάζει πώς θα επιβάλει ποινές σε καθέναν από τους πέντε κατηγορούμενους, ώστε το σύνολο να είναι λογικό.

Η Sangha ομολόγησε την ενοχή της τον Σεπτέμβριο για μία κατηγορία χρήσης του σπιτιού της για διακίνηση ναρκωτικών, τρεις κατηγορίες διακίνησης κεταμίνης και μία κατηγορία διακίνησης κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο.

Παραδέχτηκε επίσης ότι πούλησε ναρκωτικά σε έναν άλλο άνδρα, τον 33χρονο Cody McLaury, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον Perry, πριν από τον θάνατό του από υπερβολική δόση το 2019.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι, παρά την ομολογία της Sangha, αυτή συνέχισε τη διακίνηση ναρκωτικών, δείχνοντας έλλειψη μεταμέλειας. Στο έγγραφο της ποινής αναφέρεται ότι το 2020, όταν έμαθε ότι η κεταμίνη που πούλησε στον McLaury συνέβαλε στο θάνατό του, «δεν την ένοιαξε και συνέχισε να πουλάει».

Το 2023, σύμφωνα με την αίτηση, όταν έμαθε ότι πούλησε στον Perry τα ναρκωτικά που προκάλεσαν το θάνατό του, «η αντίδρασή της ήταν η ίδια: δεν την ένοιαζε και συνέχισε να πουλάει».