Μαχητικό αεροσκάφος του Κουβέιτ κατέρριψε τα 3 αμερικανικά F-15 – 11χρονη σκοτώθηκε από συντρίμμια

Τρία αμερικανικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά την περασμένη Δευτέρα (2/3/2026) και πληροφορίες λένε ότι μαχητικό αεροσκάφος τύπου F/A-18 της πολεμικής αεροπορίας του Κουβέιτ ήταν αυτό που τα έριξε κατά λάθος. Παράλληλα χάος επικρατεί στην χώρα αφού 11χρονο κορίτσι σκοτώθηκε από συντρίμμια που την χτύπησαν.

Συγκεκριμένα τα μαχητικά του Κουβέιτ εκτόξευσαν ισάριθμους πυραύλους και στόχευσαν τα αμερικανικά F-15, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη τρεις πηγές της, ενήμερες για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που διενεργείται.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της εφημερίδας με ανεξάρτητο τρόπο.

Τα έξι μέλη των αμερικανικών μαχητικών έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους και επέζησαν όταν καταρρίφθηκαν τα αεροσκάφη.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες στο ίντερνετ δείχνουν τα αεροσκάφη να πέφτουν από τον ουρανό μέσα στις φλόγες.

Footage of another US fighter jet shot down pic.twitter.com/wI54RPXCO8 — War Monitor Clips (@WarMonitorClips) March 2, 2026

Αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιχειρήσεις από διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Μέση Ανατολή προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Κουβέιτ.

11χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του

Μάλιστα το Κουβέιτ έχει μπει για τα καλά σε ρυθμούς πολέμου με ανθρώπους να χάνουν την ζωή τους. Συγκεκριμένα το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα 11χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια.

Το κορίτσι υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.

Έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.