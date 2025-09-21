Συμβαίνει τώρα:
Μαχμούντ Αμπάς: Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Βρετανία είναι ένα «ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα»

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος μιλά για ένα αποφασιστικό βήμα προς την ειρήνη, ενώ ένας σκληροπυρηνικός Ισραηλινός υπουργός αντιδρά καλώντας σε άμεση προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών
Μετά την επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά, οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν: ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε την Κυριακή (21.09.2025) την απόφαση του Λονδίνου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Μαχμούντ Αμπάς έκανε λόγο για «ένα ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα» προς την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στη Μέση Ανατολή, μετά την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που και άλλα κράτη της G7, ανάμεσά τους η Γαλλία, ετοιμάζονται να προχωρήσουν στο ίδιο διπλωματικό βήμα τις επόμενες ημέρες, ενισχύοντας τη διεθνή δυναμική υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Ένταση από Ισραηλινό υπουργό

Στην Ιερουσαλήμ, η αντίδραση υπήρξε άμεση επίσης: ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ καταδίκασε την αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία και κάλεσε, σε αντίποινα, στην «άμεση προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης, την οποία το Ισραήλ αποκαλεί Ιουδαία-Σαμάρεια.

«Αυτή η αναγνώριση επιβάλλει μια ξεκάθαρη και άμεση απάντηση: την προσάρτηση των εδαφών», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωσή του, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα στην πρωτοβουλία πολλών δυτικών χωρών και τη σκληρή γραμμή που υιοθετεί ένα μέρος της ισραηλινής κυβέρνησης.

