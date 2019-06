Με νέους δασμούς απειλεί το Μεξικό ο Τραμπ

Βέβαια ο πρόεδρος Τραμπ δεν ξέχασε να επιτεθεί στους μεξικανούς βουλευτές και μα απειλεί με κυρώσεις και δασμούς αν τελικά το μεξικανικό Κογκρέσο δεν επικυρώσει το σχέδιο αυτό .

«Έχουμε υπογράψει και καταγράψει ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι της συμφωνίας Μετανάστευσης και Ασφάλειας με το Μεξικό, μιας συμφωνίας που οι ΗΠΑ ήθελαν να εξασφαλίσουν εδώ και πολλά χρόνια. Θα αποκαλυφθεί στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον και θα χρειαστεί μια ψηφοφορία από το νομοθετικό σώμα του Μεξικού», ανέφερε ο Τραμπ στο Twitter και τόνισε πως «δεν αναμένουμε πρόβλημα με την ψηφοφορία αλλά, εάν για κάποιο λόγο η έγκριση δεν είναι επικείμενη, οι δασμοί θα επανέλθουν».

Now with our new deal, Mexico is doing more for the USA on Illegal Immigration than the Democrats. In fact, the Democrats are doing NOTHING, they want Open Borders,

which means Illigal Immigration, Drugs and Crime.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Ιουνίου 2019