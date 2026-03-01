Κόσμος

Μεγάλες εκρήξεις στην καρδιά της Τεχεράνης, δείτε βίντεο

Φλέγεται η Μέση Ανατολή
Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Εκρήξεις στην Τεχεράνη / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Μια τεράστια έκρηξη συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Ιράν την Τεχεράνη σήμερα Κυριακή (01.03.2026). Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει μεγάλο κύμα πληγμάτων εναντίον «της καρδιάς» της πρωτεύουσας του Ιράν, εξηγώντας ότι την προηγουμένη η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα προκειμένου να ανοίξει «τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

Οι νέες εκρήξεις έρχονται μία ημέρα μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, βυθίζοντας το μέλλον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην αβεβαιότητα και αυξάνοντας τον κίνδυνο περιφερειακής αστάθειας.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν και το κρατικό πρακτορείο IRNA ανακοίνωσαν νωρίς την Κυριακή τον θάνατο του 86χρονου ηγέτη. 

Majid Asgaripour
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Τεχεράνη
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Τεχεράνη
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Περιστατικό στο λιμάνι του Ντουκμ στο Ομάν

Σύμφωνα με όσα ανέφερε πηγή ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, δύο drones έπληξαν το λιμάνι του Ντουμν τραυματίζοντας έναν ξένο εργαζόμενο.

Ένα drone χτύπησε ένα κινητό κατάλυμα εργαζομένων, ενώ τα συντρίμμια του δεύτερου drone προσγειώθηκαν κοντά σε δεξαμενές καυσίμων, χωρίς να προκαλέσουν υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες άλλες πληροφορίες.

