Μεγάλη έκρηξη κοντά στο Μπρίστολ – Πολλά θύματα και έρευνες για αγνοούμενους

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη κοντά στο Μπρίστολ.

Όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, πολλοί τραυματίστηκαν ενώ γίνονται έρευνες και για αγνοούμενους. Από την έκρηξη ξέσπασε μεγάλη φωτιά που έχει προκαλέσει καταστροφές στην αποθήκη και υπάρχουν πολλά θύματα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στο σημείο βρίσκονται “τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα”.

Οι πρώτες εικόνες

BREAKING: Emergency crews are dealing with a large explosion at a warehouse in Avonmouth, near Bristol. There are reports of casualties.



More on this breaking story: https://t.co/NqLoT7q2Vj pic.twitter.com/u5C0lS2Fmi