Τι και αν δυσαρεστήθηκαν χιλιάδες Βρετανοί με όσα έχει δηλώσει ο Πιρς Μόργκαν για την Μέγκαν Μαρκλ; Ο γνωστός δημοσιογράφος και επί χρόνια παρουσιαστής της εκπομπής «Good Morning Britain» την «έβγαλε καθαρή» για την κριτική του στην «πριγκίπισσα Πινόκιο».

Μετά την πολύκροτη συνέντευξη των Σάσεξ στην Όπρα, ο Πιρς Μόργκαν είχε δηλώσει «on air» ότι δεν πιστεύει λέξη απ’ όσα είπε η Μέγκαν Μαρκλ. Τα σχόλια του είχαν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Βρετανία – και όχι μόνο -, ενώ οδήγησαν και στην παραίτηση του από την εκπομπή «Good Morning Britain» αφού αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη για τις «ειλικρινείς απόψεις του», κοστίζοντας στο βρετανικό δίκτυο «ITV» περίπου 790.000 θεατές και εκατομμύρια σε διαφημιστικά έσοδα.

Σύμφωνα λοιπόν με την Daily Mail, o Βρετανός δημοσιογράφος μπορεί να αισθάνεται πλέον δικαιωμένος αφού ο «Οfcom» – ρυθμιστικός φορέας Μέσων Ενημέρωσης – τον έκρινε αθώο για την κριτική που άσκησε στην Μέγκαν Μαρκλ. Ο «Οfcom» υποστήριξε το δικαίωμά του δημοσιογράφου στην ελευθερία του λόγου και χαρακτήρισε τις προσπάθειες των τηλεθεατών να τον αποσιωπήσουν ως «τρομακτικό περιορισμό στην ελευθερία της έκφρασης».

Από την πλευρά του, ο Πιρς Μόργκαν δήλωσε πανευτυχής για την αθωωτική απόφαση του Οfcom. «Αυτή είναι μια θριαμβευτική νίκη για την ελευθερία του λόγου και μια θριαμβευτική ήττα για την “πριγκίπισσα Πινόκιο”. Υπό το φως αυτής της απόφασης, επιστρέφω τη δουλειά μου;», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βρετανός δημοσιογράφος.

