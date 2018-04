Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, κρατώντας τα χέρια του αγαπημένου της, τού ψιθυρίζει: «είσαι ο σύζυγος που πάντα ονειρευόμουν. Σ΄αγαπώ και θα σ’αγαπώ για πάντα». Είναι το τελευταίο επεισόδιο της αμερικανικής σειράς «Suits» στην οποία πρωταγωνιστεί η μέλλουσα σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι αλλά και μια ευκαιρία για μια χολιγουντιανή πρόβα του βασιλικού γάμου της που θα τελεστεί στις 19 Μαΐου στο Ουίνδσορ.

After seven seasons, the moment has finally arrived. Don't miss #MikeAndRachel say "I do" in the two-episode season finale, this Wednesday at 9/8c on @USA_Network. pic.twitter.com/wYkh9rLy0T

— Suits (@Suits_USA) April 22, 2018