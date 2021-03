Σε νέες περιπέτειες φαίνεται πώς μπήκε η Μέγκαν Μαρκλ μετά την συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, στην Όπρα και προκάλεσε αναστάτωση στο Μπάκιγχαμ και όχι μόνο… Αυτή τη φορά η Δούκισσα του Σάσεξ πρέπει να αντιμετωπίσει την αντίδραση του πατέρα της, που ως γνωστόν δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις.

Ο Τόμας Μαρκλ, όπως αναφέρει η Sun, την Πέμπτη (25/3) έφτασε κυριολεκτικά μέχρι το κατώφλι της Όπρα προκειμένου να ζητήσει από τη διάσημη Αμερικανίδα παρουσιάστρια να του πάρει συνέντευξη και να μιλήσει για την τεταμένη σχέση που έχει με την κόρη του, Μέγκαν Μαρκλ. Ο 76χρονος πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ οδήγησε μέχρι το Μοντεσίτο στην Καλιφόρνια, όπου βρίσκεται η έπαυλη της Όπρα, και παρέδωσε στην ασφάλεια ένα γράμμα για την παρουσιάστρια.

Όπως αναφέρει η Sun, o Τόμας Μαρκλ θέλει να τοποθετηθεί για την προδοσία στην οποία αναφέρθηκε η κόρη του κατά την συνέντευξη που παραχώρησε στην Όπρα. Πηγή κοντά στον πατέρα της Δούκισσας ανέφερε στη Sun: «Ο Τόμας παρέδωσε ένα γράμμα στην Όπρα ζητώντας της να επικοινωνήσει μαζί του για να μοιραστεί και τη δική του εκδοχή των πραγμάτων».

Δείτε εδώ φωτογραφίες:

