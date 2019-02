Μέι: Το Brexit θα γίνει στην ώρα του! Απαισιόδοξος για επίτευξη συμφωνίας ο Τουσκ

Η κ. Μέι αναφέρθηκε στην επιθυμία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν πως η Βρετανία θα έχει ένα Brexit με συμφωνία.

«Αυτό που είδα και άκουσα από τους ηγέτες είναι μια επιθυμία να εργαστούμε όλοι μαζί για να διασφαλίσουμε πως μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια συμφωνία» επισήμανε η Τερέζα Μέι μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

«Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είναι καίριο ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ κι εγώ συμφωνήσαμε ότι τώρα θα ξεκινήσουν συνομιλίες με στόχο να βρούμε μια λύση, να βρούμε έναν τρόπο να το τελειώσουμε αυτό εγκαίρως και να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες που το κοινοβούλιο έχει, ώστε να εξασφαλίσουμε την πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων» υπογράμμισε.

«Έχω ξεκαθαρίσει ότι θα υλοποιήσω το Brexit, θα το υλοποιήσω έγκαιρα κι αυτό ακριβώς θα κάνω για τον βρετανικό λαό. Θα διαπραγματευτώ σκληρά τις επόμενες ημέρες για να το κάνω αυτό» επισήμανε η πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως η επίσκεψη της Τερέζα Μέι σήμερα στις Βρυξέλλες δεν οδήγησε στην επίτευξη σημαντικής προόδου, ωστόσο οι συνομιλίες για το Brexit μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας θα συνεχιστούν.

«Δεν είδαμε σημαντική πρόοδο. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν» επισήμανε με ένα tweet o Τουσκ.

Meeting PM @theresa_may on how to overcome impasse on #brexit. Still no breakthrough in sight. Talks will continue. pic.twitter.com/vn2CVybc1j

— Donald Tusk (@eucopresident) 7 Φεβρουαρίου 2019