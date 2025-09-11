Κόσμος

Μεξικό: Εικόνες καταστροφής από έκρηξη βυτιοφόρου με 4 νεκρούς – 90 τραυματίες, ανάμεσά τους μωρά

Από 1 έως 60 χρόνων οι τραυματίες - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας έξω από τα νοσοκομεία όπου συγγενείς προσπαθούν να μάθουν νέα για τους ανθρώπους τους
Φωνές, ουρλιαχτά και θρήνος στο Μεξικό, όπου την Τετάρτη (11.09.2025) έγινε έκρηξη βυτιοφόρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν 90.

Το βυτιοφόρο κινούνταν κοντά σε γέφυρα της Ισταπαλάπα, μιας πολύ πυκνοκατοικημένης περιοχής στο ανατολικό τμήμα του Μεξικό, τη στιγμή της έκρηξης. Στο σημείο προκλήθηκε φωτιά με αποτέλεσμα να καούν πολλά οχήματα και να τραυματιστούν είτε θανάσιμα είτε σοβαρά τα θύματα.

10 από τους 90 τραυματίες έχουν πάρει ήδη εξιτήριο. Ορισμένοι από αυτούς απομακρύνθηκαν από την φλεγόμενη περιοχή με ελικόπτερο ενώ εκατοντάδες διασώστες και στρατιωτικοί συνεχίζουν και συμμετέχουν στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Συγγενείς θυμάτων συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα νοσοκομεία της πόλης προσπαθώντας να μάθουν νέα για τους ανθρώπους τους, μερικοί από τους οποίους φέρουν εγκαύματα σε σχεδόν όλο το σώμα τους.

«Να μας δώσουν πληροφορίες, διότι αυτό που συνέβη είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας νεαρός που προσπαθούσε να μάθει νέα για τη μητέρα του.

Μπροστά στα ιατρικά κέντρα, πολίτες δείχνουν την αλληλεγγύη τους προσφέροντας καφέ και ψωμί στις οικογένειες των θυμάτων, που είναι ηλικίας από 1 έως 60 χρόνων.

Η εισαγγελία άρχισε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το βυτιοφόρο, το οποίο μετέφερε 50.000 λίτρα αερίου, δεν είχε άδεια γι’ αυτού του είδους τις μεταφορές.

Δείτε τη στιγμή της έκρηξης:

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση και στα social media φαίνεται η στιγμή της έκρηξης. Ήταν ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες που φαίνονταν από μακριά.

Σε άλλο βίντεο δεκάδες άνθρωποι φαίνονται να φεύγουν τρομοκρατημένοι από τον τόπο του δυστυχήματος με τις φλόγες πίσω τους.

«Κάμερες ασφαλείας έδειξαν ανθρώπους να βγαίνουν από το όχημά τους με τα ρούχα τους να έχουν πιάσει φωτιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάμπλο Βάσκες, αξιωματούχος αρμόδιος για την ασφάλειας της πρωτεύουσας.

Το βυτιοφόρο «ανατράπηκε» πάνω στο οδόστρωμα, δήλωσε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού Κλάρα Μπρουγάδα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, σύμφωνα με εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος.

Είκοσι οκτώ οχήματα επλήγησαν από την έκρηξη και μερικά απ’ αυτά έχουν απανθρακωθεί.

