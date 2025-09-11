Μεξικό: Εικόνες καταστροφής από έκρηξη βυτιοφόρου με 4 νεκρούς – 90 τραυματίες, ανάμεσά τους μωρά

Φωνές, ουρλιαχτά και θρήνος στο Μεξικό, όπου την Τετάρτη (11.09.2025) έγινε έκρηξη βυτιοφόρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν 90.

Το βυτιοφόρο κινούνταν κοντά σε γέφυρα της Ισταπαλάπα, μιας πολύ πυκνοκατοικημένης περιοχής στο ανατολικό τμήμα του Μεξικό, τη στιγμή της έκρηξης. Στο σημείο προκλήθηκε φωτιά με αποτέλεσμα να καούν πολλά οχήματα και να τραυματιστούν είτε θανάσιμα είτε σοβαρά τα θύματα.

10 από τους 90 τραυματίες έχουν πάρει ήδη εξιτήριο. Ορισμένοι από αυτούς απομακρύνθηκαν από την φλεγόμενη περιοχή με ελικόπτερο ενώ εκατοντάδες διασώστες και στρατιωτικοί συνεχίζουν και συμμετέχουν στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Συγγενείς θυμάτων συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα νοσοκομεία της πόλης προσπαθώντας να μάθουν νέα για τους ανθρώπους τους, μερικοί από τους οποίους φέρουν εγκαύματα σε σχεδόν όλο το σώμα τους.

Que desorganización total de las "autoridades" del Gobierno de la Ciudad de México.



Nadie sabe qué hacer

«Να μας δώσουν πληροφορίες, διότι αυτό που συνέβη είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας νεαρός που προσπαθούσε να μάθει νέα για τη μητέρα του.

Μπροστά στα ιατρικά κέντρα, πολίτες δείχνουν την αλληλεγγύη τους προσφέροντας καφέ και ψωμί στις οικογένειες των θυμάτων, που είναι ηλικίας από 1 έως 60 χρόνων.

Η εισαγγελία άρχισε έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το βυτιοφόρο, το οποίο μετέφερε 50.000 λίτρα αερίου, δεν είχε άδεια γι’ αυτού του είδους τις μεταφορές.

Δείτε τη στιγμή της έκρηξης:

Imágenes impactantes que muestran el momento exacto de la #explosión que ocurrió esta tarde bajo el Puente de la Concordia en #Iztapalapa, #CDMX, tras la volcadura de una pipa que transportaba #gas.



pic.twitter.com/QYbbLznbVf — Said Pulido (@Super_Said) September 11, 2025

#México, vuelca una cisterna de gas, fuga y explosión https://t.co/hRlOamtcGm — R. Gálvez (@GalvezRivas) September 11, 2025

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση και στα social media φαίνεται η στιγμή της έκρηξης. Ήταν ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες που φαίνονταν από μακριά.

Afuera de la Clínica Hospital Emiliano Zapata, una de las más cercanas al incendio de una pipa en el Puente de La Concordia, vecinos y organizaciones regalan café, pan y agua a los familiares de las personas que resultaron heridas por la explosión.



Sigue la actualización enpic.twitter.com/HEqL2YkfMm — NMás (@nmas) September 11, 2025

Σε άλλο βίντεο δεκάδες άνθρωποι φαίνονται να φεύγουν τρομοκρατημένοι από τον τόπο του δυστυχήματος με τις φλόγες πίσω τους.

Así se ven los graves daños del incendio y explosión de una pipa de gas cerca del Puente de la Concordia al oriente de la Ciudad de México.

«Κάμερες ασφαλείας έδειξαν ανθρώπους να βγαίνουν από το όχημά τους με τα ρούχα τους να έχουν πιάσει φωτιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάμπλο Βάσκες, αξιωματούχος αρμόδιος για την ασφάλειας της πρωτεύουσας.

Το βυτιοφόρο «ανατράπηκε» πάνω στο οδόστρωμα, δήλωσε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού Κλάρα Μπρουγάδα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, σύμφωνα με εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος.

Είκοσι οκτώ οχήματα επλήγησαν από την έκρηξη και μερικά απ’ αυτά έχουν απανθρακωθεί.