Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματισμένα παιδιά μετά από ένοπλη επίθεση σε πάρκο

Τον περασμένο μήνα, επίσης 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε μια ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου στη Σαλαμάνκα
Φωτογραφία αρχείου / AP Photo/Martin Mejia

Ένοπλη επίθεση σε πάρκο στην πολιτεία Γκουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ παιδιά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση, που σημειώθηκε χθες το βράδυ (17.02.2026), στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα ηλικίας 36 ετών. Η δημοτική αρχή του Σαν Φρανσίσκο ντελ Ρινσόν του Μεξικό έκανε γνωστό πως τρεις από τους οκτώ ανήλικους που τραυματίστηκαν πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο και ότι οι άλλοι πέντε είναι «εκτός κινδύνου».

Η κυβερνήτης του Γκουαναχουάτο Λιμπία Ντενίς Γκαρσία κατήγγειλε σε ανάρτησή της στο Χ μια πράξη «απολύτως απαράδεκτη», που είχε ως αποτέλεσμα, όπως σημείωσε, να τραυματιστούν «μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι».

Υποσχέθηκε πως θα στηρίξει τις οικογένειες και δεσμεύτηκε να «ενεργήσει με αποφασιστικότητα, ευθύνη και με όλο το σθένος της πολιτείας».

Η εισαγγελία της πολιτείας ανακοίνωσε την έναρξη μιας έρευνας.

Το Γκουαναχουάτο είναι ένα ακμάζον βιομηχανικό κέντρο, όπου βρίσκονται δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όμως είναι επίσης μία από τις πλέον βίαιες πολιτείες του Μεξικού λόγω των πολέμων επικράτησης μεταξύ συμμοριών, ιδίως του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο και του καρτέλ Σάντα Ρόζα ντε Λίμα.

Τον περασμένο μήνα, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε μια ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου στη Σαλαμάνκα. Και τον περασμένο Ιούνιο, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γιορτής στην πόλη Ιραπουάτο, στην ίδια πολιτεία.

Στο Γκουαναχουάτο εντοπίζονται επίσης συχνά ανθρώπινα λείψανα μέσα σε σάκους. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί περίπου 3.600 υποθέσεις εξαφανίσεων ανθρώπων, εκ των 120.000 και πλέον στο σύνολο της χώρας.

