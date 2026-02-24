Μεξικό: Φόβοι ότι ο θάνατος του Ελ Μέντσο θα πυροδοτήσει νέο κύκλο αίματος από τα καρτέλ ναρκωτικών σε Ισημερινό και Κολομβία

Υπό το φόβο νέων συγκρούσεων ζουν οι κάτοικοι στο Μεξικό μετά το πρωτοφανές κύμα βίας που προκλήθηκε μετά τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Η κατάσταση στο Μεξικό παραμένει έκρυθμη και μέχρι στιγμής από τις συγκρούσεις 62 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πολλοί κάτοικοι και τουρίστες παρέμειναν στα σπίτια τους με τον φόβο να πλανάται σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο θάνατος του βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο», θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ντόμινο βίας στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που αποτελούν μέρος του δικτύου παραγωγής, εξαγωγής κοκαΐνης του καρτέλ του, ιδίως στον Ισημερινό και την Κολομβία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανταγωνισμός για τις διαδρομές και τον έλεγχο περιοχών δράσης θα μπορούσε να πυροδοτήσει εντάσεις στα καρτέλ σύμφωνα με αναλυτές.

Ο πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του στρατού του Ισημερινού, Μάριο Πασμίνιο, δήλωσε στο CNNE ότι ο ανταγωνισμός για τις διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και τον έλεγχο των λιμανιών από τον Ισημερινό θα μπορούσε να ενταθεί, καθώς το αντίπαλο καρτέλ Σιναλόα και ο επιχειρησιακός βραχίονάς του στον Ισημερινό, η συμμορία Τσονέρος, επιδιώκουν να αναδιαμορφώσουν τις περιοχές και την τοπική ηγεσία.

«Εάν αυτοί οι οργανισμοί εργάστηκαν για το CJNG και έλαβαν υποστήριξη από το Μεξικό, η Σιναλόα θα προσπαθήσει αυτόματα να καταλάβει αυτούς τους χώρους», δήλωσε ο Πασμίνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

In case you needed a reminder why border security is important and why we shouldn’t allow 10 million people to come across the border unvetted, this is Mexico right now: pic.twitter.com/rggfvJ72dX — America (@america) February 22, 2026

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη και σοβαρή. Μια νέα εσωτερική αντιπαράθεση θα μπορούσε να ξεσπάσει μεταξύ των Los Lobos, των Tiguerones και των Chonekillers», δήλωσε ο Πασμίνιο.

Στην Κολομβία, ο θάνατος του Οσεγκέρα θα επηρεάσει άμεσα την οικονομική μηχανή που υποστηρίζει μερικές από τις πιο επικίνδυνες ένοπλες ομάδες της χώρας.

When you let criminals take over your country, it ends up looking the way Puerto Vallarta does right now.



If Democrats had it their way, this would be America. pic.twitter.com/BYIkDuyIGx — Sarah Sizzle (@sizzle_sarah) February 22, 2026

«Ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των αντιφρονούντων των FARC και άλλων, έχουν ιστορικά πουλήσει ναρκωτικά σε αυτές τις μεξικανικές ομάδες. Αλλά αν ξεσπάσει εσωτερική βία για την ηγεσία του CJNG, η ισορροπία δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων της Κολομβίας με τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό, όπου διακινούνται ναρκωτικά, θα μπορούσε επίσης να αλλάξει», δήλωσε ο Νέστορ Ροζάνια, δικηγόρος και ειδικός στη διαχείριση της εθνικής άμυνας.

Η Πρεσβεία του Μεξικού στην Ουάσινγκτον χαρακτήρισε τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αρχηγού των καρτέλ ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες «μια τεράστια στρατηγική νίκη». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρεσβεία διέψευσε μια ανάρτηση από έναν άλλο λογαριασμό που έδειχνε ένα κλιπ του 2025 της προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ του Μεξικού να υποστηρίζει ότι ένας πόλεμος κατά των καρτέλ ναρκωτικών δεν ήταν επιλογή.