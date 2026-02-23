Μεξικό: 10.000 στρατιώτες στην περιοχή των αιματηρών ταραχών μετά τη δολοφονία του βαρόνου «Ελ Μέντσο»

«Κόλαση» η πολιτεία Χαλίσκο στο Μεξικό μετά τις ταραχές που στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 60 ανθρώπους, με αφορμή τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο». Η κυβέρνηση της χώρας έστειλε 10.000 στρατιώτες στο Χαλίσκο.

Σε μία προσπάθεια να καταστείλει τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν μετά τον θάνατο του πλέον καταζητούμενου βαρόνου των ναρκωτικών, στα οποία έχουν σκοτωθεί δεκάδες άνθρωποι, η κυβέρνηση του Μεξικού ανέπτυξε δύναμη 10.000 στρατιωτών στο Χαλίσκο.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή «Ελ Μέντσο», ο επικεφαλής του καρτέλ «Χαλίσκο Νέα Γενιά» (CJNG) τραυματίστηκε στις 22 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού σε μία δασώδη περιοχή της πόλης Ταπάλπα της πολιτείας Χαλίσκο, και πέθανε κατά την αεροδιακομιδή του στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με τον Μεξικανό υπουργό Άμυνας, Ρικάρντο Τρεβίγια, πληροφορίες που έδωσε ένα άτομο εμπιστοσύνης μίας από τις ερωτικές συντρόφους του Οσεγκέρα βοήθησαν τις αρχές να σχεδιάσουν την επιδρομή για την επόμενη ημέρα, στο στρατόπεδό του.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής άνδρες του Οσεγκέρα άνοιξαν πυρ στις δυνάμεις ασφαλείας και η μάχη συνεχίστηκε σε ένα συγκρότημα από καλύβες, σε ένα δασάκι, όπου ο αρχηγός του καρτέλ και δύο σωματοφύλακές του τραυματίστηκαν. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στη Πόλη του Μεξικού, αλλά δεν επέζησαν. «Δυστυχώς, πέθαναν καθ’ οδόν» είπε ο Τρεβίγια, μιλώντας κατά τη συνέντευξη Τύπου της Προέδρου της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Η ανακοίνωση του θανάτου του προκάλεσε τη βίαιη αντίδραση του καρτέλ, μέλη του οποίου απέκλεισαν δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, επιτέθηκαν σε βενζινάδικα, καταστήματα και τράπεζες και συγκρούστηκαν με τις μεξικανικές αρχές σε 20 πολιτείες.

Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφρουράς, καθώς και ένας φύλακας ασφαλείας και ένας εργαζόμενος στην εισαγγελία σκοτώθηκαν κατά τη στρατιωτική επιχείρηση και τις συγκρούσεις που ακολούθησαν, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας, Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς. Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν επίσης 30 μέλη του καρτέλ, πρόσθεσε.

Οι αρχές ελπίζουν να βάλουν τέλος στις ταραχές, τέσσερις μήνες πριν από το Μουντιάλ

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα την αποστολή άλλων 2.500 στρατιωτών στο Χαλίσκο, ανεβάζοντας σε 10.000 τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από την Κυριακή.

Οι αρχές ελπίζουν να βάλουν τέλος στις ταραχές, τέσσερις μήνες πριν από το Μουντιάλ του 2026, που συνδιοργανώνει το Μεξικό με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες είναι και η Γκουαδαλαχάρα, η πρωτεύουσα του Χαλίσκο.

Qué es y dónde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder fue abatido ayer en México



El cártel más poderoso de México queda descabezado después del operativo militar que dio muerte a su líder, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Te contamos quiénes son y donde operan. pic.twitter.com/ntX1DHqnMU — DW Español (@dw_espanol) February 23, 2026

Η Πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν πλέον οδοφράγματα, όμως δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν κάποια κοντά στη Γκουαδαλαχάρα και στην περιοχή όπου συνελήφθη ο «Ελ Μέντσο».

Surgen mas videos de los Sicarios del CJNG celebrando la emboscada que hicieron a Elementos de la Guardia Nacional en Zapopan, Jalisco tras la muerte de El Mencho (Informacion en el enlace) https://t.co/folq6w9v1P pic.twitter.com/HWoXX6ZZZV — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) February 23, 2026

Στη Γκουαδαλαχάρα οι δρόμοι ήταν σχεδόν έρημοι και τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά, λόγω του φόβου που επικρατεί.

«Η κατάσταση είναι κάπως κρίσιμη, ελάχιστα καταστήματα λειτουργούν (…) Η οικογένειά μου δεν βγήκε έξω σήμερα» είπε ένας 70χρονος συνταξιούχος, ο Χόρχε Μαρτίνες, που τόλμησε να πάει στο φαρμακείο που τον εξυπηρέτησε μέσα από ένα παράθυρο.

«Βγαίνουμε, αλλά φοβόμαστε» είπε επίσης η Τερέσα Λόσα, 51 ετών, η οποία έπρεπε να φροντίσει τον ανιψιό της που νοσηλεύεται σε κλινική.

Τα σχολεία δεν άνοιξαν στο Χαλίσκο και σε άλλες δέκα πολιτείες.

Could cartel violence in Mexico impact the 2026 Fifa World Cup?



Mexico is due to host 13 matches at this summer’s tournament, including the opening game.



The country is currently experiencing a wave of violence after the killing of ‘El Mencho’ – an alleged cartel leader.… pic.twitter.com/X0K7UU5rdZ — BBC Sport (@BBCSport) February 23, 2026

Η Γκουαδαλαχάρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού και θα αποτελέσει την έδρα τεσσάρων αγών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026. Μία εκπρόσωπος της FIFA είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι προς το παρόν η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο για την κατάσταση στο Μεξικό.

Με πληροφορίες από τις ΗΠΑ

Ο 59χρονος Νεμέσιο Οσεγκέρα θεωρείτο ο τελευταίος από τους μεγάλους «νονούς» του Μεξικού, μετά τη σύλληψη των ιδρυτών του αντιπάλου καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν Γκουσμάν «Ελ Τσάπο» και Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάντα που κρατούνται σε αμερικανικές φυλακές.

Ο αρχηγός του CJNG ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στο Μεξικό και τις ΗΠΑ που προσέφεραν έως και 15 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψή του. Το 2025 η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε το καρτέλ «τρομοκρατική οργάνωση», κατηγορώντας το για διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και φαιντανύλης.

Η Σεϊνμπάουμ είπε τη Δευτέρα ότι δεν συμμετείχαν αμερικανικές δυνάμεις στην επιχείρηση για τη σύλληψη του Οσεγκέρα όμως επιβεβαίωσε ότι υπήρξε «ανταλλαγή πληροφοριών» μεταξύ των δύο χωρών.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα, του αρχηγού μιας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο, αφήνει κενό εξουσίας στο καρτέλ. Ο «Ελ Μέντσο» ήταν «πανταχού παρών» και «δεν είχε προφανείς διαδόχους». Δεν αποκλείεται στη μάχη για τη διαδοχή να διασπαστεί το CJNG, εκτίμησε ο Χεράρδο Ροντρίγκες, ειδικός σε θέματα ασφαλείας, στο Πανεπιστημίο της Αμερικής, στην Πουέμπλα.

DW Noticias 22 de febrero: Ola de violencia en México tras asesinato de “El Mencho”



Las fuerzas federales mexicanas abatieron al capo narco, lo que desató una violenta reacción por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, con bloqueos, incendios y ataques en distintos… pic.twitter.com/SSn7CTpbsy — DW Español (@dw_espanol) February 22, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, τις επιθέσεις που ακολούθησαν στο Χαλίσκο οργάνωσε το «δεξί χέρι» του Οσεγκέρα και οικονομικός διευθυντής του καρτέλ, γνωστός με το όνομα «Ελ Τούλι», ο οποίος ωστόσο σκοτώθηκε σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Ο Τρεβίγια δάκρυσε όταν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των ανδρών των υπηρεσιών ασφαλείας που σκοτώθηκαν στα επεισόδια της Κυριακής.

Η Σεϊνμπάουμ είπε ότι η κατάσταση εξομαλύνεται και προτεραιότητα της κυβέρνησής της είναι να διασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, κάλεσε το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειές του εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.