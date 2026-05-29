Μεξικό: Βίντεο καταγράφει τεράστιο ανεμοστρόβιλο – Σήκωσε στέγες σπιτιών και προκάλεσε ζημιές

Σκηνές χάους και καταστροφές προκάλεσε ανεμοστρόβιλος που σάρωσε το βόρειο Μεξικό. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί λόγω του ενδεχομένου νέων ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε στέγες, διέλυσε κατασκευές και προκάλεσε σοβαρές φθορές σε σπίτια, στάβλους και άλλες υποδομές στην πολιτεία Κοαουίλα, στο Μεξικό.

Βίντεο δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμα του αφήνοντας πίσω του εικόνες χάους και εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ο ανεμοστρόβιλος «καταπίνει» τα πάντα στο πέρασμά του, δημιουργώντας σκηνές πανικού στους κατοίκους.

A few days ago a monster #tornado hit #Coahuila, #Mexico.



There isn’t much documentation on the area, so the question is, how active are tornadoes here??#weather #severewxpic.twitter.com/yzTjP3ooGD — DannyWXChaser (@DannyWXChaser) May 29, 2026

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και πραγματοποιούν ελέγχους για την πλήρη αποτίμηση των ζημιών, ενώ συνεργεία έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις καταγραφής και αποκατάστασης των καταστροφών.