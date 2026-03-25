Mel Schilling, η γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στους άλλους κι έσβησε από καρκίνο στα 54

Θλίψη στον κόσμο της τηλεόρασης προκάλεσε ο θάνατος της παρουσιάστριας και ειδικού σχέσεων στο «Married at First Sight». Η Mel Schilling πέθανε σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου της από καρκίνο γνωστοποίησε ο σύζυγός της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη 24 Μαρτίου. Όπως αποκάλυψε, η γνωστή τηλεπερσόνα «έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένη από αγάπη».

Η ίδια είχε διαγνωστεί τον Δεκέμβριο του 2023 με καρκίνο του παχέος εντέρου, όταν εντοπίστηκε όγκος, ο οποίος αφαιρέθηκε. Ωστόσο, η ασθένεια επανήλθε και επιδεινώθηκε, φτάνοντας να κάνει μετάσταση στον εγκέφαλο.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, ο ίδιος μοιράστηκε ότι λίγο πριν φύγει από τη ζωή, η Mel βρήκε τη δύναμη να του ψιθυρίσει ένα τελευταίο μήνυμα για εκείνον και την κόρη τους, Maddie – ένα μήνυμα που, όπως είπε, θα τον συνοδεύει για πάντα.

Η Mel αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά τους άλλους. Σπούδασε ψυχολογία, ολοκληρώνοντας τόσο το πτυχίο όσο και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ψυχολογίας, και ξεκίνησε την καριέρα της στην προστασία παιδιών. Η δουλειά αυτή, αν και ανταποδοτική, αποδείχθηκε ψυχικά απαιτητική, όπως είχε αποκαλύψει το 2020: «Ήμουν στα 20, χτυπώντας πόρτες για να πάρω παιδιά από οικογένειες, με μερικούς αστυνομικούς να με συνοδεύουν. Δεν ήμουν προετοιμασμένη και έκαψα γρήγορα τον εαυτό μου».

Παράλληλα, δοκίμασε σύντομα την υποκριτική, εμφανιζόμενη σε σειρές όπως Neighbours και Blue Heelers, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι η αγάπη της για την τέχνη ήταν μόνο χόμπι και επικεντρώθηκε στην ψυχολογία και την καθοδήγηση σχέσεων.

Η καριέρα της στο MAFS (Married At First Sight) ξεκίνησε στην Αυστραλία, αλλά έγινε διεθνώς γνωστή όταν επιλέχθηκε για την βρετανική έκδοση το 2021. Μαζί με τους Paul C. Brunson και Charlene Douglas, η Mel βοήθησε στο ανανεωμένο φορμάτ του σόου, φέρνοντας την εμπειρία της και τη βαθιά γνώση της για τις σχέσεις σε ένα νέο κοινό. Ήταν αγαπητή τόσο στους τηλεθεατές όσο και στους συμμετέχοντες.

Η Mel διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου το 2023 και, παρά τις 16 συνεδρίες χημειοθεραπείας και τη συνεχή συμμετοχή της στο MAFS, παρέμεινε θαρραλέα και αφοσιωμένη μέχρι το τέλος. Ο σύζυγός της Gareth Brisbane περιέγραψε την τελευταία της στιγμή ως εξαιρετικά γενναιόδωρη: με όλη της τη δύναμη, ψιθύρισε ένα τελευταίο μήνυμα για την Maddie και τον ίδιο.

Στις 12 Μαρτίου, σε μια συγκλονιστική ανάρτηση, είχε γράψει πως «το φως μου αρχίζει να σβήνει – και μάλιστα γρήγορα», προμηνύοντας την τραγική εξέλιξη.

Ο σύζυγός της ανακοίνωσε τον θάνατό της γράφοντας πως «η Melanie Jane Brisbane-Schilling έφυγε σήμερα ήρεμα, περιτριγυρισμένη από αγάπη».

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, αποκάλυψε ότι μέχρι και την τελευταία της στιγμή σκεφτόταν μόνο την οικογένειά της, λέγοντας πως «στις τελευταίες της στιγμές, όταν πίστευα ότι ο καρκίνος της είχε στερήσει τη δυνατότητα να μιλήσει, με κάλεσε κοντά της και μου ψιθύρισε ένα μήνυμα για εμένα και τη Maddie που θα με συντροφεύει για όλη μου τη ζωή».

Όπως ανέφερε ο σύζυγός της, «για τους περισσότερους ήταν η Mel Schilling, η “μητέρα” του MAFS και βασίλισσα της reality τηλεόρασης. Για εμένα και τη Maddie ήταν η δική μας μικρή Melsie: μια απίστευτη μαμά, πρότυπο και σύντροφος ζωής».