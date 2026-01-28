Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της – Μηδενικές πωλήσεις για την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ, μόλις ένα εισιτήριο στη Βρετανία

Η νέα ταινία – ντοκιμαντέρ με θέμα τη Μελάνια Τραμπ, με τίτλο Melania, κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιανουαρίου 2026 και φαίνεται πως κινδυνεύει με ένα ιδιαίτερα δύσκολο ξεκίνημα. Κινηματογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζεται να μην έχει πουλήσει ούτε ένα εισιτήριο, ενώ η μεγαλύτερη κινηματογραφική αλυσίδα της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι για προβολή σε αίθουσα του Λονδίνου έχει «κοπεί» μόλις ένα εισιτήριο.

Το ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ θα προβληθεί σε εκατοντάδες αίθουσες σε όλη τη χώρα, αφού η Amazon έχει επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια για την προώθησή του στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ειδικότερα, η Amazon φέρεται να επένδυσε περίπου 40 εκατ. δολάρια (29 εκατ. λίρες) για την προώθηση της ταινίας, όλα δείχνουν πως το φιλμ δυσκολεύεται να βρει το κοινό του. Στην προβολή των 9.55 μ.μ. στο πιο πολυσύχναστο σινεμά της ευρύτερης περιοχής του Τζάκσονβιλ στη Φλόριντα, δεν έχει πουληθεί ούτε ένα εισιτήριο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Cinemark Jacksonville, όλες οι θέσεις παραμένουν διαθέσιμες, με τη δυνατότητα μάλιστα αγοράς έως και 20 εισιτηρίων ανά άτομο.

Και δεν φαίνεται να πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Χρήστης της πλατφόρμας X ανάρτησε εικόνα από την προβολή του ντοκιμαντέρ στις 3.30 μ.μ. σε κινηματογράφο της Ατλάντα, όπου και πάλι καμία θέση δεν είχε καλυφθεί.

Not a single ticket sold for the opening night 9:55pm showing of Melania at the busiest movie theater in the metro-Jacksonville area. pic.twitter.com/NZz7T7PkwS
January 27, 2026

«Μηδέν πωλήσεις στην Ατλάντα. Βραδιά πρεμιέρας. Πολυσύχναστος κινηματογράφος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα υποτονικό φαίνεται πως είναι και το ενδιαφέρον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τιμ Ρίτσαρντς, διευθύνων σύμβουλος της Vue, δήλωσε στην Telegraph ότι μέχρι στιγμής η ανταπόκριση του κοινού για το ντοκιμαντέρ, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις βρετανικές αίθουσες την Παρασκευή, είναι περιορισμένη και οι πωλήσεις εισιτηρίων για το νέο ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, είναι μέχρι στιγμής «χαμηλές».

Η ταινία Melania αναμένεται να κυκλοφορήσει σε σχεδόν 30 χώρες παγκοσμίως. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τέσσερις μεγαλύτερες αλυσίδες κινηματογράφων – Odeon, Vue, Cineworld και Showcase – έχουν προγραμματίσει προβολές, αν και το εμπορικό της μέλλον παραμένει αβέβαιο.

Σύμφωνα με τον Τιμ Ρίτσαρντς, διευθύνοντα σύμβουλο της Vue, για την πρώτη προβολή της Παρασκευής στις 15:10 στο κεντρικό υποκατάστημα του Ισλινγκτον στο Λονδίνο είχε πωληθεί μόλις ένα εισιτήριο, ενώ για την προβολή των 18:00 είχαν κρατηθεί δύο θέσεις.

Τη στιγμή της δημοσίευσης, όλες οι θέσεις παρέμεναν διαθέσιμες για τις 28 προγραμματισμένες προβολές της ταινίας στις αίθουσες της Vue σε Μπλάκμπερν, Κάστλφορντ και Χάμιλτον. Ελαφρώς καλύτερη ήταν η εικόνα σε κινηματογράφους της Cineworld: τέσσερα εισιτήρια είχαν πουληθεί στο Γουόντσγουορθ και πέντε πίσω θέσεις στο Μπρότον.

Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής της Amazon MGM Studios, προβάλλεται αυτή την εβδομάδα σε περισσότερες από 100 αίθουσες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανταγωνίζεται ένα ήδη πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα νέων κυκλοφοριών, όπως η περιπέτεια Shelter με τον Τζέισον Στέιθαμ, η ταινία τρόμου Primate, η κωμωδία-δράμα του Μπράντλεϊ Κούπερ Is This Thing On? και το Nouvelle Vague του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, βασισμένο στον Ζαν-Λικ Γκοντάρ.

Ο Ρίτσαρντς δήλωσε στην Telegraph ότι έχει δεχθεί «πολλά emails από το κοινό» που επικρίνουν την απόφαση της Vue να προβάλλει την ταινία. «Έχω ξεκαθαρίσει ότι, ανεξαρτήτως προσωπικών απόψεων για το φιλμ, εφόσον είναι εγκεκριμένο από το BBFC, το εξετάζουμε και στο 99% των περιπτώσεων το προβάλλουμε. Δεν λειτουργούμε ως δικαστές για να λογοκρίνουμε ταινίες», ανέφερε.

Αναλυτής της βιομηχανίας κινηματογράφου σχολίασε στον Guardian ότι πιθανόν οι διανομείς να κατέβαλαν εκ των προτέρων ένα συγκεκριμένο ποσό στις αίθουσες για να παίξουν την ταινία. Αυτό ίσως να εξηγεί το γεγονός ότι τόσο πολλοί κινηματογράφοι δέχτηκαν να προβάλουν ένα φιλμ με τόσο ισχνές εμπορικές προοπτικές, ενώ άλλες, πολυβραβευμένες ταινίες, αγωνίζονται να βρουν διανομή.

«Θα μου έκανε εντύπωση αν ανακοινωθούν επίσημα στοιχεία box office για αυτή την ταινία», πρόσθεσε ο ίδιος, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η Amazon MGM Studios απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι 40 εκατ. δολαρίων (περίπου 30 εκατ. λίρες), ποσό που φέρεται να περιλάμβανε σημαντική αμοιβή και για το πρόσωπο του ντοκιμαντέρ, ενώ δαπανά επιπλέον 35 εκατ. δολάρια για παγκόσμια καμπάνια προώθησης. Μέχρι στιγμής, η προβολή επικεντρώνεται κυρίως στις ΗΠΑ, με τηλεοπτικά σποτ, billboards και εντυπωσιακή παρουσία στο The Sphere του Λας Βέγκας.

Η ταινία καταγράφει τις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025. Προβλήθηκε στον Λευκό Οίκο το Σάββατο και θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον – το οποίο ο πρόεδρος έχει μετονομάσει σε Trump Kennedy Center, κίνηση που αμφισβητείται νομικά – πριν κυκλοφορήσει σε 27 χώρες.

Στις αρχές του μήνα, το Boxoffice Pro εκτιμούσε ότι το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, θα συγκέντρωνε 1-2 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο, ωστόσο αυτή την εβδομάδα η National Research Group ανέβασε την πρόβλεψη στα 5 εκατ. δολάρια εντός ΗΠΑ.