Μελάνια Τραμπ: Από σήμερα στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ – ταινία της: 13 φορές που έσπασε τις παραδόσεις του Λευκού Οίκου

Σήμερα (31.01.2026) βγαίνει στους κινηματογράφους το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ – ταινία «Melania», με θέμα τις 20 ημέρες στην ζωή της Μελάνια Τραμπ πριν από την ορκωμοσία του συζύγου της το 2025.

Το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, με χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων από την Amazon, προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29.01.2026) σε avant – premiere στο Trump – Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ πόζαραν στο κόκκινο χαλί – που στην πραγματικότητα ήταν μαύρο – όπως είχε ζητήσει η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ δήλωσε ότι με την ταινία ήθελε να δείξει στον κόσμο πόσο πολυάσχολη είναι, «πώς είναι να γίνεσαι από απλός πολίτης Πρώτη Κυρία ξανά» και ότι η ταινία είναι «όμορφη, συναισθηματική, μοδάτη, κινηματογραφική», για την οποία είναι υπερήφανη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όποιος δει την ταινία θα καταλάβει ότι η σύζυγός μου δεν είναι μόνο πολύ έξυπνη αλλά και ένας άνθρωπος με εξαιρετική ποιότητα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ίδια η Μελάνια Τραμπ παρουσίασε την ταινία λέγοντας: «Κάποιοι το έχουν αποκαλέσει ντοκιμαντέρ. Δεν είναι. Είναι μια δημιουργική εμπειρία που προσφέρει προοπτικές, γνώσεις και στιγμές».

Η Μελάνια περπάτησε αργά στο κόκκινο χαλί, φορώντας φόρεμα Dolce & Gabbana και γόβες Christian Louboutin, και μένοντας ένα με δύο βήματα πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ.



Άφησε στην άκρη τα συνηθισμένα διακριτικά χαμόγελα και τις προετοιμασμένες δηλώσεις της και αντ’ αυτού απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αποφάσισε να σπάσει το πρωτόκολλο – και για πρώτη φορά – και την συνηθισμένη σιωπή της και μίλησε πολύ…

Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας, το Business Insider συγκεντρώνει τις 13 φορές που η Μελάνια Τραμπ έσπασε τις παραδόσεις και χάραξε τον δικό της δρόμο…

Απούσα από την προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της

Είθισται οι Πρώτες Κυρίες να συνδράμουν στις προεκλογικές εκστρατείες των συζύγων τους, ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα για να εκφωνήσουν ομιλίες και να συναντήσουν ψηφοφόρους σε εκδηλώσεις.

Η Μελάνια Τραμπ όμως απουσίαζε αισθητά, προτιμώντας να κάνει μόνο «guest» εμφανίσεις.

Δεν μετακόμισε αμέσως στον Λευκό Οίκο το 2016

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ μετακόμισε στον Λευκό Οίκο αμέσως μετά την ορκωμοσία του, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Μελάνια Τραμπ θα παρέμενε στη Νέα Υόρκη με τον τότε 10χρονο γιο τους, Μπάρον, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τη σχολική χρονιά.

State of the Union με ξεχωριστή αυτοκινητοπομπή

Τον Ιανουάριο του 2018 κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πλήρωσε πάνω από 100.000 δολάρια για την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για να μην μιλήσει για την φερόμενη σχέση τους το 2006.

Μετά τα δημοσιεύματα, η Μελάνια Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι της στην Ελβετία και άλλες δημόσιες εμφανίσεις. Έφτασε επίσης στην ομιλία «State of the Union» με ξεχωριστή αυτοκινητοπομπή, σπάζοντας την παράδοση που θέλει τους προέδρους με τις συζύγους τους να φτάνουν μαζί.

Χώρια και στο Marine One, λίγες εβδομάδες αργότερα

Μετά το ρεπορτάζ του The New Yorker, που περιέγραφε λεπτομερώς την σχέση της πρώην Playmate με τον Ντόναλντ Τραμπ, την οποία ο ίδιος διέψευσε, για άλλη μια φορά η Μελάνια Τραμπ δεν εμφανίστηκε δημόσια στο πλευρό του συζύγου της.

Έτσι, αντί να κάνει την παραδοσιακή βόλτα με τον Ντόναλντ Τραμπ στο γκαζόν του Λευκού Οίκου, έφτασε στο προεδρικό ελικόπτερο με ξεχωριστό όχημα.

Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο χωρίς… παραδοσιακή διάθεση

Οι χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις του Λευκού Οίκου, τις οποίες παραδοσιακά επιλέγει η Πρώτη Κυρία, έσπασαν τα πρότυπα που κινούνταν σε πιο παραδοσιακές επιλογές.

Οι πρωτοποριακές χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις της έχουν προκαλέσει αντιδράσεις αλλά και επαίνους για τις αντισυμβατικές επιλογές της.

Οι ενδυματολογικές επιλογές που έστελναν μηνύματα

Οι πρώτες κυρίες συχνά στέλνουν διακριτικά μηνύματα με τις ενδυματολογικές επιλογές τους. Για παράδειγμα, η Λόρα Μπους φορούσε κόκκινο για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους των καρδιακών παθήσεων.

Η Μισέλ Ομπάμα επέλεγε να αναδείξει ανερχόμενους σχεδιαστές από υποεκπροσωπούμενα υπόβαθρα ενώ η Τζιλ Μπάιντεν είχε εμφανιστεί σε προεκλογικές εκδηλώσεις φορώντας μπότες με την παρότρυνση «ψήφισε».

Το μπουφάν της Μελάνια Τραμπ που έγραφε «Δεν με νοιάζει πραγματικά, εσένα;» ήταν σίγουρα μια πιο τολμηρή επιλογή. Το φόρεσε ενώ ταξίδευε για να επισκεφτεί παιδιά μεταναστών στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού το 2018.

Η ίδια ισχυρίστηκε αργότερα ότι η εκπρόσωπος Τύπου της δεν την άφησε να διευκρινίσει ότι το μήνυμα απευθυνόταν στα μέσα ενημέρωσης.

Όταν δεν κάλεσε τους Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο

Μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2016, οι Ομπάμα φιλοξένησαν τους Τραμπ στον Λευκό Οίκο, συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση που συμβολίζει την ομαλή μετάβαση της εξουσίας.

Όταν όμως ο Τραμπ έχασε τις εκλογές του 2020, αρνήθηκε να παραδεχτεί την ήττα του και η Μελάνια Τραμπ δεν κάλεσε τους Μπάιντεν να επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο πριν από την ορκωμοσία.

Η απουσία από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν

Οι απερχόμενοι πρόεδροι και οι πρώτες κυρίες παραδοσιακά παρευρίσκονται στις προεδρικές ορκωμοσίες ακόμη και μετά από ήττες.

Ωστόσο, κατά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο, οι Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια Τραμπ δεν παρευρέθηκαν στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, αλλά πραγματοποίησαν τη δική τους αποχαιρετιστήρια τελετή στην αεροπορική βάση Άντριους και πέταξαν στο σπίτι τους στο Παλμ Μπιτς.

Παρουσία-αστραπή στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2024

Η Μελάνια Τραμπ εκφώνησε ομιλίες στα συνέδρια του 2016 και του 2020. Το 2024, παρευρέθηκε μόνο στην τελευταία ημέρα του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών και δεν ανέβηκε στο βήμα.

Το «όχι» στο τσάι με την Τζιλ Μπάιντεν μετά τη νίκη του Τραμπ το 2024

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχτηκε την πρόσκληση του Τζο Μπάιντεν να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της δέσμευσης του δεύτερου να διασφαλίσει μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας.

Ωστόσο, η Μελάνια Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τζιλ Μπάιντεν να συναντηθούν για τσάι, επικαλούμενη τον προγραμματισμό της περιοδείας της για τα απομνημονεύματά της.

Θα μένει – ή όχι – μόνιμα στον Λευκό Οίκο;

Πριν από την ορκωμοσία, είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να μην μένει στον Λευκό Οίκο μόνιμα κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του συζύγου της.

Μία εβδομάδα πριν από την ορκωμοσία τον Ιανουάριο του 2025, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά της, απάντησε ότι θα ζούσε κυρίως στον Λευκό Οίκο, αλλά θα μοίραζε και τον χρόνο της μεταξύ του Trump Tower στη Νέα Υόρκη και του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο Λευκός Οίκος αλλάζει, αλλά ο Τραμπ αποφασίζει

Η Μελάνια Τραμπ ασχολήθηκε αρκετά με την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Στη δεύτερη θητεία ωστόσο ο Τραμπ ανέλαβε αυτό τον ρόλο, τοποθετώντας πολύ χρυσό στο Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας πορτρέτα του εαυτού του στην είσοδο και φτιάχνοντας μια πέτρινη βεράντα στον Κήπο με τα Τριαντάφυλλα.

Τον Οκτώβριο, επέβλεψε επίσης τη μεγαλύτερη ανακαίνιση που έχει κάνει μέχρι τώρα: την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας για να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα αίθουσα χορού.

Ντοκιμαντέρ εν μέσω θητείας – μια ασυνήθιστη απόφαση

Παραδοσιακά οι πρώτες κυρίες που θέλουν να κυκλοφορήσουν βιβλία, ντοκιμαντέρ ή να εκφραστούν μέσω κάποιου άλλου μέσου σχετικά με τις εμπειρίες τους στον ρόλο τους περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία τους στον Λευκό Οίκο.

Η Μελάνια Τραμπ, όχι. Κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της για τον Λευκό Οίκο, με τίτλο «Μελάνια», τον Οκτώβριο του 2024, λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Το ομώνυμο ντοκιμαντέρ της γυρίστηκε 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μισέλ Ομπάμα δημοσίευσε το best-seller αυτοβιογραφικό της βιβλίο με τίτλο «Becoming» το 2018, ένα χρόνο αφότου ο Μπαράκ Ομπάμα αποχώρησε από το προεδρικό αξίωμα το 2017, και ακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix με το ίδιο όνομα το 2020.

Η Λόρα Μπους δημοσίευσε επίσης την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Spoken from the Heart» το 2010, ένα χρόνο αφότου ο Τζορτζ Μπους αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.