Μελάνια Τραμπ: Όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της – Τα αποθεωτικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ

Διαφορετική η εικόνα της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, το βράδυ της Πέμπτης (29.01.2026) στο Kennedy Center και στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της. Η Μελάνια Τραμπ αποφάσισε για πρώτη φορά να σπάσει την συνηθισμένη σιωπή της και μίλησε πολύ… Στον ρόλο του ολιγομίλητου μπήκε ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας για το ντοκιμαντέρ «Μελάνια» που χρηματοδοτήθηκε από την Amazon, η Μελάνια Τραμπ η οποία πρωταγωνιστεί και είναι και παραγωγός σχολίασε πως δεν μπορεί να ξεχωρίσει την αγαπημένη της σκηνή. Αποκάλυψε δεν πως μεγάλο μέρος των εσόδων θα πάνε ως δωρεά στο Fostering the Future, το πρόγραμμα υποτροφιών της.

«Αυτή είναι η αποστολή μου ως πρώτη κυρία», είπε στην Washington Post.

Η Μελάνια περπάτησε αργά στο κόκκινο χαλί, φορώντας φόρεμα Dolce & Gabbana και γόβες Christian Louboutin, και μένοντας ένα με δύο βήματα πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ. Άφησε στην άκρη τα συνηθισμένα διακριτικά χαμόγελα και τις προετοιμασμένες δηλώσεις της και αντ’ αυτού απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Μελάνια Τραμπ μίλησε τόσο ανοιχτά στα μέσα ενημέρωσης, από την ημέρα που ανέλαβε για δεύτερη φορά τα καθήκοντα της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ -όπως αναφέρθηκε- δεν μίλησε πολύ, έκανε 2-3 σχόλια, αποθεώνοντας από την μία την Μελάνια Τραμπ, αποκαλύπτοντας από την άλλη τις ανακοινώσεις που θα κάνει για τον νέο πρόεδρο της FED.

«Έχω επιλέξει ένα πολύ καλό πρόσωπο», είπε για τον νέο πρόεδρο. Σχετικά με την τιμή της βενζίνης σχολίασε πως η οικονομία πάει στα ύψη και πως αυτή τη στιγμή πλέουν μεγάλα και ισχυρά αμερικανικά πλοία προς το Ιράν.

Alla premiere del film “Melania”, la moglie del presidente degli Stati Uniti ha fatto capire che lui non è solo il regista del suo documentario, ma anche il “regista di tutta l’America”:



– Voglio ringraziare mio marito… il regista di tutta l’America… Donald #Trump!… pic.twitter.com/kNmKk53xoB — Silvio Bertoldi (@SilviusBerthold) January 30, 2026

«Θα ήταν υπέροχο αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε», δεν άντεξε και έδειξε για ακόμη μία φορά τα επικίνδυνα σχέδιά του κατά της Τεχεράνης.

Κατά κύριο λόγο κράτησε την κουβέντα προς την Μελάνια Τραμπ την οποία επαίνεσε και εξήγησε για το τι θα μάθουν οι τηλεθεατές από το ντοκιμαντέρ της.

«Είναι πολύ έξυπνη, πολύ μετρημένη — μερικές φορές, όταν εγώ δεν είμαι τόσο μετρημένος, εκείνη είναι», είπε σε έναν δημοσιογράφο.

«Νομίζω ότι ήξεραν πως είναι έξυπνη, αλλά ίσως δουν κάτι που την ανεβάζει πάνω από τη λέξη “έξυπνη”. Έχει πολύ υψηλή ποιότητα. Η ταινία φέρνει πίσω μια λάμψη που απλώς δεν τη βλέπεις πια», είπε στην Post.

The BOSS

President Trump & First Lady Melania Trump tonight at “The Trump Kennedy Center,” for the MELANIA movie premiere. pic.twitter.com/Iyg9ReBZUc — liveXclique (@liveXclique) January 30, 2026

«Η χώρα μας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει λίγη από αυτή».

Μεταξύ των προσκεκλημένων που είχαν διαφημιστεί ήταν ο ιδιοκτήτης των New England Patriots Ρόμπερτ Κραφτ, ο ράπερ Waka Flocka Flame και ο Τζόρνταν Μπέλφορτ, ο πραγματικός «Λύκος της Wall Street». Κανείς τους δεν εμφανίστηκε στο μαύρο χαλί, όμως μεγάλο μέρος του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ ήταν παρόν, παραταγμένο για να συγχαρεί την πρώτη κυρία μπροστά στον διεθνή Τύπο.

Σχετικά με το τι θα δούμε στο εν λόγω ντοκιμαντέρ, η Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε πως πραγματεύεται την μετάβαση της από την ιδιωτική ζωή στη ζωή της πρώτης κυρίας.

Παρά τα δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν, η ταινία αναμένεται να αποφέρει μόλις 2 έως 5 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο.

Παρ’ όλα αυτά, η πρωταγωνίστρια επιμένει: «Νομίζω ότι όλοι θα συνδεθούν με αυτήν».