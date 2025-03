Μελάνια Τραμπ: Διαβάζοντας το χαμόγελό της ενώ μιλούσε ο Τραμπ στο Κογκρέσο – «Έλαμπε σαν ερωτευμένη έφηβη»

Αποθεωτική υποδοχή επιφύλαξαν στη Μελάνια Τραμπ οι παριστάμενοι στην ομιλία του συζύγου της και προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Κογκρέσο.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ επέλεξε ένα γκρι ταγιέρ Dior σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της από τη στιγμή που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο κι έγινε δεκτή με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα μέσα στο Κογκρέσο.

Η Μελάνια αγκαλιάζει τα φώτα της δημοσιότητας όπως δεν έχει ξανακάνει ποτέ πριν, σηματοδοτώντας ότι επέστρεψε με μία αυτοπεποίθηση στον κόσμο της πολιτικής, δήλωσε στην DailyMail η ειδική στη γλώσσα του σώματος Judi James.

«Υπήρξε μια στιγμή σχεδόν ρομαντικής αγάπης» είπε η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, σημειώνοντας τη συγκεκριμένη στιγμή που ο Τραμπ κοίταξε προς τη Μελάνια.

Η Μελάνια Τραμπ «έλαμπε σαν ερωτευμένη έφηβη» καθώς παρακολουθούσε τον σύζυγό της να εκφωνεί την ομιλία του στο Κογκρέσο, γιορτάζοντας την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Ο Τραμπ αναφέρθηκε ονομαστικά σε εκείνη στην αρχή της ομιλίας του και εκείνη πήρε το δικό της χειροκρότημα. Το τεράστιο χαμόγελό της είναι δείγμα αυθεντικής υπερηφάνειας και ευχαρίστησης» είπε η Judi James.

Καθώς απευθυνόταν στην κατάμεστη αίθουσα των Δημοκρατικών, των Ρεπουμπλικάνων και των προσκεκλημένων τους, ο Τραμπ την αποκάλεσε «πολύ αγαπητό πρόσωπο, υπέροχη πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών μας».

«Με το ανθρακί ταγιέρ της η Μελάνια ήταν μια πιο επιβλητική και γεμάτη αυτοπεποίθηση παρουσία εδώ από ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη ομιλία» είπε η ειδικός.

Στο πλευρό της η Μελάνια Τραμπ είχε την 15χρονη Έλιστον Μπάρι, η οποία είχε πέσει θύμα bullying με μια deepfake εικόνα που έστειλαν στους συμμαθητές της.

